Минсельхоз обсуждает с бизнесом ценовые коридоры на продукцию

Перечень товаров, подпадающих под регулирование, планируется определить отдельно Е. Разумный / Ведомости

Минсельхоз обратился в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз с просьбой оценить поправки в закон, предполагающие установление ценовых коридоров на социально значимую продукцию и закрепление на федеральном уровне доли долгосрочных контрактов между ритейлерами и поставщиками, пишет «Коммерсантъ». Поправки к закону разрабатывают Минсельхоз и Минпромторг, предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.



Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов ранее говорил ТАСС, что Минпромторг согласовал с Минсельхозом предложения по механизму «вилки» цен — установлению минимальной и максимальной цены на овощи «борщевого» набора и социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов производителей с торговыми сетями. Основной задачей этого механизма является сглаживание ценовых сезонных колебаний. Предполагается, что торговые сети и маркетплейсы должны будут закупать не менее 80% объемов регулируемых товаров в пределах диапазонов отпускных цен по долгосрочным договорам, остальные 20% можно будет закупать иным способом.



Перечень товаров, подпадающих под регулирование, планируется определить отдельно. Как пишет Milknews, пока в него входят картофель, капуста, морковь, свекла, репчатый лук, яблоки, огурцы, томаты, яйца, сахар, сырое молоко, сахар-песок и подсолнечное масло. По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, объединение поддерживает развитие долгосрочных контрактов с понятными условиями, но видит риски в жестком регулировании стоимости и фиксации ценовых коридоров. «Такие меры снижают инвестиционную привлекательность сектора», — цитирует его Milknews. Волатильность цен, по его мнению, могло бы снизить в том числе увеличение объема производства и переработки.



В условиях растущих издержек цена не может быть фиксированной или заключенной в коридор, уверен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, приводит его словам «Коммерсантъ». Поставщики и торговые сети могут утверждать формулу изменения цен, привязанную к критическим параметрам себестоимости, региональным особенностям и т. д. , но речь должна идти о договоренностях сторон, а не о законодательных обязательствах, уверен он.



Картофельный союз еще осенью прошлого года вносил предложения на площадках Минпромторга и Минсельхоза о необходимости менять формат взаимоотношений между аграриями и торговыми сетями, переходить на долгосрочные контракты, в которых будут прописаны не просто объемы и качество поставляемых картофеля и овощей «борщевого» набора, но и установлен определенный коридор цен на обозначенный период, возможно, с пересмотром договоренностей раз в три месяца, рассказывал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Алексей Красильников. В целом союз одобряет установление минимальных и максимальных цен на ряд продуктов, особенно с учетом того, что оптовые цены на картофель и овощи «борщевого» набора в последние недели снова падают, и такие «качели» выводят из равновесия аграриев. «Те предложения, которые мы сформулировали в части установления “вилки” цен, позволят снизить волатильность цен на продукцию, позволят картофелеводам обеспечить доходность бизнеса для дальнейшего развития, а в итоге сработают на благо всех участников рынка», — уверен Красильников.



Между тем, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных ранее в ходе пресс-конференции говорил, что секрет доступных цен — в увеличении производства продукции. «Никакие ограничения, наценки или другие нерыночные механизмы не дадут такой результат. Только один рецепт — надо производить больше продукции внутри страны», — подчеркнул он.



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