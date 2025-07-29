Минсельхоз обновит правила предоставления субсидий приоритетным направлениям АПК

Новые правила должны начать действовать с 1 января 2026 года А. Гордеев

Минсельхоз разработал новые правила предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. При этом из правил исключены субсидии на развитие малых хозяйств — в дальнейшем они будут выделены в новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». Предполагается, что новые правила должны начать действовать с 1 января 2026 года за исключением некоторых пунктов.



Новые правила конкретизируют и дополняют ранее действовавшие меры поддержки, а также предполагают усиление контроля за тратами и эффективностью использования средств. Так, например, в области элитного семеноводства предлагается предоставлять господдержку исключительно на производство семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции. Также доработана формула расчета доли регионов в плановых показателях площади закладки многолетних плодово-ягодных насаждений в товарном секторе, за исключением питомников. «Данный подход направлен на стимулирование перехода промышленного производства плодовых культур на интенсивные технологии и отхода от закладки традиционных садов», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.



Субсидирование элитного семеноводства исключительно для производства семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции — это обычная реакция на выполнение плановых показателей по доле отечественных семян, которую необходимо увеличивать, прокомментировал «Агроинвестору» независимый эксперт АПК Александр Корбут. «Однако вопрос в том, есть ли у нас необходимые объемы конкурентоспособных семян и посадочного материала. Растениеводы в любом случае выбирать будут те семена и посадочный материал, которые дадут лучшую отдачу в производстве, — рассуждает он. — Также есть опасения, что при появлении субсидии могут вырасти цены на те виды продукции, которые субсидируются — такое происходит довольно часто».



В области животноводства проектом постановления предлагается определить в качестве обязательного условия предоставления господдержки и документального подтверждения достижения ее целей, внесение данных об индивидуальном или групповом маркировании и учете животных. В племенном животноводстве дополнительным обязательным условием субсидирования становится регистрация животных в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов с 1 января 2027 года. Для развития мясного скотоводства господдержка на 1 кг живого веса будет предоставляться при достижении живой массы не менее 450 кг. При достижении массы крупного рогатого скота более 500 кг будет применяться повышающий коэффициент, но не более 1,3.



Субсидии на поддержку производства молока будут предоставляться только сельхозпроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого ‎и среднего предпринимательства. Также на такие выплаты смогут рассчитывать граждане, ведущие личное подсобное хозяйство ‎и применяющие специальный налоговый режим «Налог ‎на профессиональный доход», научные и образовательные организации.



Государственная поддержка для производителей молока — один из основных инструментов поддержания операционной деятельности и инвестиционной активности, сказали «Агроинвестору» в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). «Сегодня перечень мер поддержки производителей молока достаточно широкий, и субсидирование производства товарного молока — одна из наиболее ресурсоемких мер поддержки операционной деятельности: по нашим оценкам, это около 26% от общего объема поддержки молочной отрасли за счет средств федерального бюджета, — отметили там. — Эта мера поддержки сегодня востребована как среди сравнительно небольших производителей, так и у крупных агрохолдингов. Мы видим серьезные риски для отрасли в сокращении объемов поддержки участников рынка: в условиях ослабления спроса на молочную продукцию это может привести к снижению доходности по всей производственно-сбытовой цепочке».



Вместе с тем, перераспределение средств на другие меры поддержки, в частности, на льготное кредитование и восстановление условий субсидирования льготных инвестиционных кредитов, выданных до 2025 года, может снизить негативное воздействие от снижения поддержки через субсидию «на литр», считают в «Союзмолоко». «Но важно понимать, что для компаний, не подпадающих под критерии малого или микропредприятия и не инвестировавших в последние годы в развитие производства молока, изменение условий субсидирования будет означать существенное сокращение объемов поддержки со стороны государства», — подчеркивают в объединении.



«Субсидии сегодня доступны примерно трети сельхозпроизводителей, в основном они достаются крупным агрохолдингам, тогда как должны быть доступны всем, — говорит Александр Корбут. — Хорошо, что делается акцент на малые и средние предприятия. В России порядка 50% сельхозпродукции производится малыми формами хозяйствования — сельхозорганизациями, микропредприятиями, КФХ, хозяйствами населения. Эта вся сфера у нас находилась вне зоны поддержки. Хотя эффективность поддержки крупных хозяйств в пересчете на производство продукции устойчиво снижается. Вместе с тем, малые формы хозяйствования, которые более адаптированы к изменяющимся условиям — и природно-климатическим, и конъюнктурным, обеспечивают тот самый рост производства, который ожидают в Правительстве к 2030 году. Но поддержка должна быть безусловной — с минимальной бюрократией, без надуманной отчетности».



Кроме того, проект постановления предлагает снизить объем субсидий на поддержку сельскохозяйственного страхования на 2026-й и плановый период ‎2027-2028 годов по сравнению с 2025 годом. В этом году расчетная потребность в средствах федерального бюджета на возмещение части затрат аграриев на уплату страховой премии составит не более 5,68 млрд руб. По мнению Корбута, сокращение бюджета на страхование с господдержкой, с одной стороны, вполне естественно — невозможно постоянно его увеличивать, особенно сейчас, когда бюджет достаточно напряженный. «Вместе с тем, не очень рационально выставлять какие-то дополнительные условия для агрострахования в этой ситуации, когда мы и так не можем обеспечить расширение его масштабов даже при компенсации части затрат сельхозпроизводителям, — отмечает эксперт. — Возможно, более правильно будет мотивировать аграриев путем введения новых инструментов агрострахования, например, страхованием доходов, и чтобы получение выплаты по страховке не требовало сбора каких-то документов, а достаточно было спутниковых данных. Не будем забывать, что у нас есть не только страхование с господдержкой, о котором постоянно говорится, но и коммерческое. И стимулов для его развития нет, хотя оно более гибкое и в части тарифов на страхование, и в части выплат».



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