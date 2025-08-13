Цены производителей на индейку в первом полугодии снизились на 8-10%

На снижение цен повлияли сокращение покупательной способности и удешевление курицы и свинины М. Стулов

В первой половине 2025 года цены производителей на мясо индейки снизились на 8-10%. Так, филе грудки подешевело на 12%, бедра — на 11,5%, голень — на 13,5%, крыло — на 4%, фарш механической обвалки — на 52%. На динамику прежде всего повлияли общее сокращение покупательной способности населения и падение цен на товары-субституты — курицу и свинину, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. По его словам, так как себестоимость мяса индейки растет по всей структуре (корма, энергия, биозащита, трудовые ресурсы, логистики и др.), производители были вынуждены уменьшать цены и работать практически с нулевой рентабельностью, чтобы не останавливать производство. При этом в связи со снижением цен на курицу и свинину использование мяса индейки сократили и мясопереработчики.



Розничные цены формируются торговыми сетями — они самостоятельно устанавливают торговые надбавки, продолжает он. В большинстве магазинов можно найти продукцию нескольких производителей, ценник за 1 кг мяса индейки составляет 390-450 руб. По словам Вельматова, аналитики розничного рынка мясной продукции подтверждают, что со второй половины года наблюдается рост розничных цен на него. Ожидаемый рост цен в розничной торговле составляет порядка 6-8%, то есть на уровне прогнозируемой продовольственной инфляции. Удорожание связано с повышением цен на товары-субституты и ростом информированности покупателей о высокой пищевой, биологической ценности и оригинальных вкусовых качеств индюшиного мяса.



«Потребители также оценили возможности использование мяса индейки в здоровом питании», — отмечает Вельматов. По его словам, существенную роль имеет и культурологический аспект: мясо индейки разрешено в питании всех религий и может быть использовано вместо свинины при производстве продукции глубокой переработки стандарта «Халяль». Рост спроса на халяльную продукцию уже привел к увеличению использования мяса индейки в рецептурах колбасных изделий и мясных деликатесов.



Впрочем, продолжает он, сохраняется и зависимость отрасли от поставок зарубежного генетического материала, а также санкционного давления и логистики. Многое зависит и от эпизоотической обстановки. «Необходимо также учитывать сезонный характер потребления мяса птицы. Традиционно с середины ноября до конца декабря спрос на него растет. Далее, после новогодних праздников, наблюдается снижение», — отмечает эксперт. В целом, заключает он, прогноз производства мяса индейки на текущий год благоприятный. Все отечественные предприятия отрасли работают стабильно, ряд предприятий планируют увеличить производственную мощность, а повышение доступности кредитных ресурсов позволило бы ускорить реализацию запланированных проектов.



