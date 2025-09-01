«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева запустил племрепродуктор кур-несушек за 2,4 млрд рублей

Мощности племрепродукторов в России в целом требуют обновления Pixabay

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева запустил репродуктор второго порядка родительского стада кур-несушек бройлерного направления на птицефабрике «Кореновская» в Краснодарском крае. Его проектная мощность составляет 25 млн инкубационных яиц в год и 147 тыс. посадочных птицемест. Все технологические процессы управления компьютеризированы и имеют возможность удаленного доступа. Компания инвестировала в строительство репродуктора 2,4 млрд руб. Его запуск позволит увеличить производство инкубационного яйца на птицефабрике «Кореновская» до 72 млн штук в год, сообщает пресс-служба компании.



В Краснодарском крае действует две компании, создавшие репродукторы второго порядка, одна из них — «Агрокомплекс». «Расширение родительского стада кур-несушек бройлерного направления позволит агрохолдингу выполнить стратегическую задачу по замещению импортного инкубационного яйца собственной продукцией и полностью обеспечить наши птицефабрики качественным инкубационным яйцом», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора «Агрокомплекса» по птицеводству Андрея Пусько.



На долю «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева приходится 51% промышленного производства мяса птицы и яиц в Краснодарском крае. В составе холдинга работает 19 производственных площадок и 10 крупных птицефабрик. В 2024 году предприятия агрохолдинга получили 108 тыс. т мяса птицы в живом весе и 176 млн штук товарного яйца. Продукция поступает на внутренний и внешний рынки, в прошлом году на экспорт было отправлено 6 тыс. т мяса птицы.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что современная племенная база крайне востребована, поскольку проблема с ростом цен на столовое яйцо в 2023—2024 годах была связана в первую очередь с сохранностью поголовья кур-несушек из-за нехватки качественных вакцин, а также устаревших мощностей птицефабрик. «То, что делает “Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева — это очень хороший пример: нам пора обновлять этот фонд. Яичная отрасль отстает от остальных сфер животноводческой и птицеводческой продукции в силу сравнительно низкой рентабельности», — прокомментировал Давлеев «Агроинвестору». По его мнению, новый племрепродуктор позволит компании обезопасить цепочку поставок и отслеживать качество несушек.



В целом, по словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, в России сейчас нет проблем с обеспечением товарных хозяйств инкубационным яйцом. Это касается как яичного, так и мясного направлений. Более того, Россия экспортирует инкубационное яйцо мясных кур — то есть проблем с самообеспеченностью в этом плане нет, добавляет Давлеев. «У нас достаточно репродукторов первого и второго порядков. Программа господдержки этого сектора, запущенная Минсельхозом в 2022 году, хорошо себя зарекомендовала и дала свои результаты», — говорит он. Так, после ее запуска многие птицефабрики начали полностью обеспечивать себя инкубационным яйцом, появились репродукторы первого порядка, а также увеличились объемы производства мясного кросса «Смена 9».



