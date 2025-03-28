Губернатор Белгородской области косвенно подтвердил передачу активов «Приосколья» структурам «Агрокомплекса»

«Приосколье» по итогам прошлого года сохранило третье место по объему производства мяса бройлера «Приосколье»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что встретился с бывшим министром сельского хозяйства страны, экс-главой Краснодарского края Александром Ткачевым. «Проговорили текущую ситуацию и новые этапы развития группы компаний “Приосколье” в Белгородской области», — написал Гладков, тем самым косвенно подтвердив, что предприятие перешло к структурам «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. В карточке «Агрокомплекса» на портале сервиса проверки контрагентов Rusprofile говорится, что компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц. «Агроинвестор» направил запрос в «Агрокомплекс».



О том, что структуры «Агрокомплекса» могут выкупить «Приосколье», стало известно в январе. Два источника «Коммерсанта» тогда говорили, что сделка уже закрыта, еще двое знали, что ведутся переговоры. Основатель «Приосколья» — бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий — находится в розыске: в 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся. Этот факт может усложнить процесс передачи прав собственности и потребовать дополнительных юридических процедур, что осложнит интеграцию «Приосколья» в структуру «Агрокомплекса», ранее говорил «Агроинвестору» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.



С января в юрлицах «Приосколья» менялись руководители, в феврале, согласно данным Rusprofile, новым учредителем АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» (НКЗ) стало ООО «Инвест Трейд», подконтрольное его гендиректору Сергею Феськову. Ранее юрлица контролировал Геннадий Бобрицкий. Также Феськов возглавил эти и другие компании из структуры «Приосколья».



Холдинг «Приосколье» создан Геннадием Бобрицким в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики. Сейчас у компании четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок. В 2024 году, по данным Национального союза птицеводов, агрохолдинг выпустил 453 тыс. т мяса бройлера в живом весе — на 2 тыс. т больше, чем в 2023-м, и сохранил третье место в рейтинге крупнейших производителей. «Агрокомплекс» в том же рейтинге стал четвертым с 436 тыс. т бройлера (424 тыс. т в 2023 году). В случае сделки с «Приоскольем» и при условии сохранения объемов производства на уровне не ниже 2024 года показатель агрохолдинга может увеличиться до 889 тыс. т бройлера, что позволит ему занять третье место по объему выпуска.



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