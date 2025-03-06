Группа «Черкизово» расширила мощности «Алтайского бройлера»

Новые корпуса рассчитаны на единовременное содержание более 800 тысяч голов птицы «Черкизово»

Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию шесть дополнительных птичников в Зональном районе Алтайского края, что позволит ей увеличить производство куриного мяса. Новые птичники относятся к предприятию «Алтайский бройлер» - одному из ведущих производителей мяса птицы в Сибирском федеральном округе. Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб., сообщила компания.



Новые корпуса рассчитаны на единовременное содержание более 800 тыс. голов птицы. Эти мощности позволят производить около 15 тыс. т мяса бройлеров в живом весе. По итогам прошлого года «Алтайский бройлер» выпустил примерно 85 тыс. т бройлера, таким образом, сейчас производственная мощность комплекса увеличится до 100 тыс. т в живом весе в год.



Запуск птичников — один из этапов расширения птицеводческого кластера агрохолдинга в Алтайской крае. «В ближайшие годы будут построены еще дополнительные комплексы, с учетом которых объемы производства нашей компании в регионе достигнут уже 115 тыс. т в год», — отметил руководитель «Алтайского бройлера» Румиль Зинюров. Летом 2023 года он рассказывал, что выход на производство 115 тыс. т живка позволит вывести предприятие на полную загрузку убойного и комбикормового заводов, а также инкубатория. При этом мощности комбикормового завода также планировалось увеличить. В целом стоимость проекта модернизации «Алтайского бройлера» тогда оценивалась в 5 млрд руб. Финансовый директор «Черкизово» Людмила Михайлова в августе прошлого года говорила «Агроинвестору», что в 2023—2025 годах инвестиции в расширение производства на «Алтайском бройлере» превысят 8 млрд руб.



«Алтайский бройлер» - крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших — в Сибирском федеральном округе. В декабре 2018 года группа «Черкизово» выкупила комплекс у белгородской группы компаний «Приосколье» за 4,6 млрд руб. На тот момент птицефабрика ежегодно производила около 67 тыс. т продукции в живом весе. Первый этап модернизации предприятия был завершен в 2019 году, что позволило запустить на нем производство продукции под брендом «Петелинка».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

