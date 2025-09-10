Темпы снижения рынка сельхозтехники продолжают замедляться

Замедление может быть связано со снижением ставки по депозитам, поддержкой лизинга и уборочной кампанией Zoomlion

По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке за январь-июль составили 89,4 млрд руб., что на 30,2% меньше, чем годом ранее. Темпы падения рынка, следует из данных ассоциации, продолжают плавно снижаться: в первом квартале и полугодии показатель достигал 32,8% и 32,1% соответственно. Впрочем, пока производители не видят никаких предпосылок к тому, что ситуация на рынке сельхозтехники вернется к положительной динамике. «Наоборот, сейчас уже ясно, что 2025 год будет хуже прошлого года. Это касается и продаж, и производства. А ведь 2024-й был одним из худших для отрасли за последние годы», — говорит в ассоциации.



В отраслевом объединении также отмечают, что уже предпринятые Минпромторгом и Минсельхозом меры (новая программа льготного лизинга, дополнительное финансирование деятельности «Росагролизинга», снижение ставки в рамках программы льготного кредитования на приобретение сельхозмашин) очень важны, но они носят точечный характер и направлены, в первую очередь, на то, чтобы не допустить дополнительного ухудшения кризисной ситуации в сельхозмашиностроении и АПК в целом. Однако запредельно высокая ключевая ставка, низкая доходность аграрного бизнеса и недостаточное финансирование Программы 1432 не дают надежды на возвращение к положительной динамике.



По мнению коммерческого директора технического холдинга «ЭкоНива» Геннадия Непомнящего, замедление темпов падения продаж сельхозтехники связано со снижением процентов по депозитам: аграрии постепенно уходят от накопительной модели, нацеленной на сбережение. «Мы видим, что ставки по лизингу снижаются, что все-таки помогает рынку: сельхозпроизводители начинают снова инвестировать в бизнес, замещая старую технику на новую», — поясняет топ-менеджер (цитата по «Коммерсанту»). Кроме того, импульс рынку придали дополнительная поддержка программ «Росагролизинга» и сезон сбора урожая, считает председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. В то же время, по его словам, продажи сельхозтехники зарубежного производства «заметно хуже», чем российской. Особенно это касается китайских машин.



В мае «Агроинвестор» писал, что принятые меры господдержки сельхозмашиностроения дадут свой эффект в ближайшие месяцы. Об этом говорил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. «Считаем, что необходимый набор мер поддержки мы запустили, и ситуация будет выправляться. Эффекты начнут проявляться летом, потому что таким рынкам свойственны флуктуации, зависящие от сроков запуска механизмов поддержки. После их запуска обычно наблюдается скачок спроса», — цитировал его ТАСС. По словам замминистра, Минпромторг оценит эффективность принятых мер и в случае необходимости примет дополнительные решения для отрасли.



Впрочем, по мнению Алтынова, по итогам этого года продажи всей сельхозтехники продолжат снижаться, но падение, скорее всего, будет менее драматичным, чем в 2024-м, ранее говорил он «Агроинвестору». Он объясняет, что фундаментальные факторы — высокая процентная ставка, пошлины на экспорт сельхозпродукции, сравнительно низкие цены на нее, а также сокращение рублевых доходов экспортеров из-за роста курса национальной валюты — продолжают действовать. В 2026 году, по его мнению, продажи сельхозтехники «продолжат ползти по дну с небольшими колебаниями»: падения эксперт не ожидает и выражает надежду на некоторое улучшение ситуации. «Однако без взрывного роста: как только из игры уйдут фундаментальные факторы <...>, будут влиять факторы отраслевые: условное перепроизводство и импортозамещение никуда не делось, а перейти на свои семена, технику, химию — не так просто <...> и на это нужно время и опыт», — обращал внимание Алтынов.



