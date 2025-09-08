Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

Биржевой рынок пшеницы падал на фоне улучшения видов на урожай в основных странах-экспортерах flickr.com

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре на прошлой неделе снизились на $3, до $227-229/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Французская пшеница стала дешевле на $6 и стоила $224/т, цена румынской опустилась на $5, до $233/т, аргентинской — на $2, до $228/т. Цена украинской и американской пшеницы уменьшилась на $1, до $226/т и $221/т соответственно.



Биржевой рынок пшеницы падал на фоне улучшения видов на урожай в основных странах-экспортерах. Так, австралийское бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов повысило прогноз сбора пшеницы в Австралии в 2025/26 сельхозгоду на 3,2 млн т, до 33,8 млн т. В Аргентине доля пшеницы в хорошем и отличном состоянии на 3 сентября достигла 79% против 76% неделей ранее и 44% год назад. В России аналитические агентства скорректировали вверх прогнозы валового сбора пшеницы до 85,5-86 млн т (без учета новых регионов) с высокой вероятностью дальнейшего повышения.



Сухая и теплая погода в Центральной России и Поволжье в ближайшие две недели будет благоприятна для завершения уборки пшеницы и ячменя, а также для начала сева озимых, отмечают аналитики «Русагротранса». На большей части Сибири и Урала также ожидается снижение количества дождей, что позволит ускорить уборку зерновых. К 5 сентября, по данным Минсельхоза, было собрано 100 млн т зерна — на 7 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Обмолочено около 30 млн га, или 65% от всех площадей.



Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе прибавила 150 руб. и составила 16-16,5 тыс. руб./т без НДС. На малой воде цены опустились на 100 руб., до 14,7-15 тыс. руб./т. Экспортная цена на российский ячмень осталась без изменений — $228/т FOB, цена в глубоководных портах — 16-16,5 тыс. руб./т без НДС.



Внутренний рынок пшеницы за прошедшую неделю существенно не изменился за исключением Сибири, где начинает поступать новый урожай, и пшеница 4-го класса подешевела на 350 руб., до 10-11 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В большей части региона в ближайшие две недели ожидается сухая погода, что позволит ускорить уборку пшеницы и ячменя, прогнозирует «Русагротранс». На Юге цены на пшеницу оставались около 14-14,4 тыс. руб./т, в Поволжье — 12-13 тыс. руб./т, в Центре — 12,5-13 тыс. руб./т, в среднем на 100 руб./т меньше, чем неделей ранее.



По итогам августа экспорт пшеницы составил почти 4,4 млн т, оценили аналитики «Русагротранса» - на 0,4 млн т больше, чем они прогнозировали ранее. С начала сезона вывоз пшеницы достиг примерно 6,2 млн т, из которых 1,2 млн т было поставлено в Египет, 0,66 млн т — в Турцию, 0,38 млн т — в Израиль, 0,35 млн т — в Кению и 0,32 млн т — в Саудовскую Аравию.



По данным Минсельхоза, с начала сезона за рубеж было отгружено более 7 млн т зерна. Объем экспорта во втором полугодии 2025-го, по предварительным оценкам, составит около 33 млн т. Для стимулирования поставок, а также развития биржевой торговли и повышения прозрачности ценообразования ведомство совместно с отраслевыми союзами и компаниями-экспортерами прорабатывает ряд мер. Среди них — приоритетная железнодорожная перевозка продукции АПК, приобретенной на биржевых торгах.



