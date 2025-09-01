разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

Оценка вывоза в августе повышена до 4 млн тонн

| Агроинвестор |

В Центре пшеница за неделю подешевела на 700 рублей
В Центре пшеница за неделю подешевела на 700 рублей

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре на прошлой неделе продолжили снижаться и опустились на $4, до $230-232/т FOB, сообщил аналитический центр ». Цены на французскую пшеницу уменьшились на $2, до $230/т, румынская подешевела на $4, до $238/т, аргентинская — на $1, до $230/т, австралийская — на $2, до $252/т. Цена на американскую пшеницу выросла на $3, до $222/т.

Аналитики » повысили оценку экспорта пшеницы из России в августе на 0,3 млн т, до 4 млн т, в сентябре они ожидают увеличения отгрузок до 4,3-4,5 млн т.

Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизилась на 400 руб., до 16-16,2 тыс. руб./т без НДС. На малой воде она подорожала на 250 руб., до 14,7-15,2 тыс. руб./т. При этом экспортная цена на российский ячмень снизилась на $1, до $228/т FOB, однако в глубоководных портах она выросла на 50 руб. и составляла 16-16,5 тыс. руб./т без НДС.

На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались без изменений на уровне 14-14,4 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — снизились на 700 руб., до 12,5-13 тыс. руб./т, в Поволжье пшеница подешевела на 150 руб., до 12-13 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу уменьшились на 400 руб., до 10-12 тыс. руб./т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025
Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров

«Агротехника и технологии»

Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров
«Агроинвестор» №08, август 2025

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2025
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

«Агроинвестор»

Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие
Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%

«Агроинвестор»

Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%