Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре на прошлой неделе продолжили снижаться и опустились на $4, до $230-232/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на французскую пшеницу уменьшились на $2, до $230/т, румынская подешевела на $4, до $238/т, аргентинская — на $1, до $230/т, австралийская — на $2, до $252/т. Цена на американскую пшеницу выросла на $3, до $222/т.



Аналитики «Русагротранса» повысили оценку экспорта пшеницы из России в августе на 0,3 млн т, до 4 млн т, в сентябре они ожидают увеличения отгрузок до 4,3-4,5 млн т.



Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизилась на 400 руб., до 16-16,2 тыс. руб./т без НДС. На малой воде она подорожала на 250 руб., до 14,7-15,2 тыс. руб./т. При этом экспортная цена на российский ячмень снизилась на $1, до $228/т FOB, однако в глубоководных портах она выросла на 50 руб. и составляла 16-16,5 тыс. руб./т без НДС.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались без изменений на уровне 14-14,4 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — снизились на 700 руб., до 12,5-13 тыс. руб./т, в Поволжье пшеница подешевела на 150 руб., до 12-13 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу уменьшились на 400 руб., до 10-12 тыс. руб./т.



