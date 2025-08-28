Сельхозпроизводство в июле снизилось на 0,4%

С января по июль сельхозпроизводство выросло на 1% Pixabay

Сельхозпроизводство в июле, по предварительной оценке Росстата, составило 975,4 млрд руб. в хозяйствах всех категорий, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. С января по июль его значение составило 3,88 трлн руб. — плюс 1%. При этом в июле прошлого года сельхозпроизводство выросло на 1,5%, в январе-июле — на 1,6%.



«На 1 августа 2025 года, по расчетам, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях обмолочены на площади 9,2 млн га (на 13,4% меньше по сравнению с соответствующей датой 2024-го). Зерна намолочено 35 млн т (в первоначально оприходованном весе), что на 8,2% меньше, чем на соответствующую дату 2024-го., в том числе пшеницы — 28,5 млн т (на 10,5% меньше)», — говорится в обзоре Росстата.



В нем также сообщается, что в январе-июле во всех хозяйствах, по расчетам, было произведено 9,1 млн т скота и птицы на убой (в живом весе), 20,2 млн т молока, 28,1 млрд яиц. В сельскохозяйственных организациях в июле по сравнению с июлем 2024-го производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 0,3% (в июле 2024-го относительно 2023-го — увеличилось на 7,3%), молока — выросло на 4,8% (плюс 1,6%), яиц — на 5,8% (минус 1%).



Снижение производства в сопоставимых ценах в июле — нетипичная картина для этого месяца, а рост на 1% в январе-июле — слишком низкая динамика с учетом инфляции, говорит независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. По его мнению, для этого есть две причины. Во-первых, запоздалый старт уборочной кампании, из-за чего поступление зерна задерживается. «Кроме того, я бы хотел обратить внимание на животноводство — очень вялый рост. Единственное, только производство яиц идет хорошо <...>. Также хотел бы обратить особое внимание на молоко: мы получили абсурдную ситуацию: крайне низкий рост производства в хозяйствах населения — всего 0,3%, в сельхозорганизациях — плюс 4,8%», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Этот разрыв, по его словам, указывает на то, что КФХ и хозяйства населения быстро сокращают поголовье и последствия этих действий не заставят себя ждать как в производстве молока, так и мяса КРС и МРС, где доля хозяйств населения довольно высока (38,1% и 43,3% соответственно).



Ранее Корбут оценивал потенциал рост сельхозпроизводства в этом году на уровне 2,8%, но сейчас он снизил свою оценку до 2,3-2,5%, несмотря на текущие позитивные прогнозы урожая зерновых и масличных. Эксперт объясняет свою позицию тем, что по итогам 2025-го животноводство вряд ли покажет рост, как и овощеводство, производство плодов, ягод и ряда других культур.



По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, отрицательная динамика в июле связана с засухой в ряде регионов. Однако, обращает внимание он, снижение производства не окажет влияния на внутренний рынок: могут сократиться лишь объемы экспорта. «Уже очевидно, что сельское хозяйство уходит в небольшой минус, но для российского потребительского рынка проблем это не принесет», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору», добавив, что экспорт — это не первостепенный вопрос для Минсельхоза.



