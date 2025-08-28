разделы

«СовЭкон»: цены спроса на российскую пшеницу снизились впервые за три месяца

Спрос остается невысоким

Снижение цен спроса может оказать давление на внутренние котировки в среднесрочной перспективе
Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% на прошлой неделе уменьшились на 750 руб., до 16150 руб./т ($201/т), следует из ценового мониторинга аналитического центра «». Снижение произошло впервые с начала июня, обращают внимание аналитики. Среди причин — вялый спрос, относительно высокие темпы уборки урожая и падение экспортных цен, отмечают они.

К концу прошлой недели экспортные цены на российскую пшеницу уменьшились на $3, до $236-239/т FOB. Тем не менее, спрос со стороны экспортеров низкий на фоне медленных темпов внешней торговли. В том числе ограничителем стали дополнительные проверки судов в Керченском проливе, в результате выход из Азовского моря может занимать на несколько дней больше, что привело к существенному росту стоимости фрахта. «» оценивает экспорт российской пшеницы в августе в 4 млн т (на прошлой неделе он был повышен на 0,2 млн т) против 6 млн т годом ранее и 5 млн т в среднем для этого месяца за пять лет.

Импортный спрос также остается невысоким: импортеры пшеницы не спешат покупать ее в ожидании еще более низких цен. Экспортеры же, в свою очередь, не спешат продавать, чтобы сохранить положительную маржинальность. При этом курс рубля остается относительно стабильным, с начала августа колеблясь вокруг отметки 80 руб. за доллар, отмечают аналитики.

Снижение цен спроса может оказать давление на внутренние котировки в среднесрочной перспективе, считают аналитики «». Вместе с тем, в августе закупочные цены на российскую пшеницу начинают сезонно снижаться на фоне поступления на рынок нового урожая из неюжных регионов, напоминают они. Урожай пшеницы в этом году ожидается несколько выше, чем в прошлом: «» оценивает ее валовой сбор в 85,4 млн т против 82,6 млн т. При этом сельхозпроизводители, вероятно, вынуждены более активно продавать зерно из-за ухудшающегося финансового положения.

