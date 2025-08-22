«Август-Агро» в этом году рассчитывает увеличить урожай пшеницы

Себестоимость производства пшеницы в компании — около 11 тыс. руб./т Т. Кулистикова

Хозяйства «Август-Агро» несмотря на непростые погодные условия продолжают уборку урожая, показатели пока опережают прошлогодние, рассказал гендиректор компании Айдар Галяутдинов в ходе пресс-тура, приуроченного к 35-летию фирмы «Август». В этом году агрохолдинг планирует собрать 320-350 тыс. т пшеницы против около 250 тыс. т в 2024-м. Также в его севообороте ячмень на фураж для кормления КРС, кукуруза на силос, горох, подсолнечник, рапс и масличный лен.



На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры компания сокращает посевы пшеницы: под урожай этого года они уменьшились на 10-12%, площадь сева озимой пшеницы под урожай 2026-го также планируется снизить еще на 10-15%, отметил руководитель. При нынешних ценах и себестоимости производства выращивать пшеницу невыгодно, поясняет Галяутдинов. «Если ситуация с ценами не изменится, то продолжим уменьшать ее посевы. Мы уважаем свой труд — собрать 350 тыс. т и не заработать на урожае ни копейки — нам неинтересно», — подчеркнул он. Себестоимость производства пшеницы в компании сейчас составляет около 11 тыс. руб./т.



«Текущая средняя урожайность агрокультуры составляет 55 ц/га, что позволяет выйти в ноль», — рассказал гендиректор агрофирмы «Август-Кайбицы» (входит в ГК «Август-Агро») Александр Иванов. По его словам, чтобы заработать — нужно выйти на показатель в 70 ц/га, что в Татарстане, который находится в зоне рискованного земледелия, недостижимо. Так, по данным Россельхозцентра на 15 августа, средняя урожайность озимой пшеницы в регионе составляла 45,6 ц/га, яровой — 37,8 ц/га. Поэтому компания все больше делает ставку на масличные, в частности, по словам Иванова, планирует расширять посевы льна.



Конечно, полностью уйти от выращивания пшеницы невозможно, тем более что севооборот компании и так достаточно насыщен подсолнечником и рапсом, уточняет Галяутдинов. «Но, вроде бы, мы нашли вариант, при котором площадь зерновых можно немного сократить в пользу льна и гороха, с сохранением доли подсолнечника и рапса, посмотрим, как получится», — добавил он, отметив, что пока все деньги — в последних двух культурах, причем их можно быстро получить. «С пшеницей же сейчас сложно. Например, мы планировали в августе отгрузить 12 тыс. т для поставки за рубеж, но оказалось, что сейчас экспортер готов принять от нас только 3 тыс. т, потому что отгрузки на внешние рынки замедлились», — пояснил глава «Август-Агро».



Для развития бизнеса в растениеводстве нужна рентабельность минимум 20%, оценил Галяутдинов. «Это нормальный порог, чтобы спокойно работать, инвестировать, начинать сеять озимые, еще не продав урожай, — сказал он. — Сейчас в бюджете мы закладывали рентабельность 18%, но, думаю, будет меньше: все-таки оптимистично надеялись, что цена пшеницы будет выше».



