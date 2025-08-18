Экспортные цены на российскую пшеницу снова пошли вверх

Прогноз экспорта пшеницы в августе понижен Pixabay

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре на прошлой неделе выросли на $5, до $242/т FOB, тогда как год назад они составляли около $220/т, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Однако спрос со стороны покупателей оставался неактивным. Цены на французскую пшеницу укрепились на $8,5, до $237/т, американская и австралийская подорожала на $4, до $218/т и $255/т соответственно. Цены на румынскую пшеницу снизились на $1, до $243/т, на аргентинскую — остались без изменений $234/т.



Европейский рынок пшеницы после кратковременного ослабления восстановился до уровней предыдущей недели, американский — падал под давлением рынка кукурузы, реагирующего на медвежий отчет Минсельхоза США. Ведомство резко повысило прогноз урожая и запасов кукурузы в мире. Ее глобальное производство в 2025/26 сельхозгоду оценивается в рекордные 1289 млн т (+25 млн т к предыдущей оценке, +66 млн т к сезону-2024/25). Прогноз был повышен преимущественно за счет США — были увеличены оценки площади сева и урожайности, а прогноз валового сбора вырос на 26,3 млн т, до 425,3 млн т. Хотя оценка урожая пшеницы в мире была снижена на 2 млн т, до 806,7 млн т, это не поддержало цены, отметили аналитики «Русагротранса».



Экспорт пшеницы из России за первую половину августа оценивается в 1,3 млн т, прогноз вывоза за месяц на основе планируемых отгрузок − 3-3,2 млн т. На прошлой неделе аналитики «Русагротранса» оценивали потенциал вывоза в последний месяц лета на уровне 3,55 млн т против 5,65 млн т отгруженных в августе прошлого года.



Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе уменьшилась на 100 руб., составив 16,7-16,9 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — упала на 650 руб., до 14,8-14,9 тыс. руб./т. Экспортная цена на российский ячмень выросла на $3, до $224/т FOB, в глубоководных портах цена оставалась около 16-16,2 тыс. руб./т без НДС.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса опустились на 650 руб., до 14,2-14,6 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор) на фоне дорожающей логистики и снижения цен в портах. В Поволжье цены уменьшились на 800 руб., до 12,3-13,5 тыс. руб./т. В Центральной России цены в среднем прибавили 150 руб. к уровню предыдущей недели под влиянием спроса со стороны переработчиков и составляли 13-13,6 тыс. руб./т. В Сибири пшеница подешевела на 350 руб., до 10,5-12 тыс. руб./т. Начало уборки урожая в макрорегионе задерживается из-за дождей.



