Экспортные цены на российскую пшеницу остаются стабильными

В августе экспорт пшеницы может увеличиться Т. Кулистикова

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе на прошлой неделе оставались на уровне $237/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены стабильны вторую неделю подряд, отметили аналитики. При этом цены в странах-конкурентах вели себя разнонаправленно: французская пшеница стала дешевле на $3,5 и стоила $228,5/т, румынская подорожала на $6,3, до $244,3/т, цены на австралийскую снизились на $4, до $251/т, на американскую — на $2, до $214/т, на аргентинскую — выросли на $2, до $234/т.



Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошедшей неделе были на уровне 16,8-17 тыс. руб./т без НДС. Средние цены на малой воде уменьшился на 150 руб., до 15,4-15,6 тыс. руб./т на фоне низких темпов экспорта через порт Кавказ. Вместе с тем, экспортная цена на российский ячмень выросла на $6, до $221/т FOB. Цена в глубоководных портах укрепилась на 300 руб., до 16-16,2 тыс. руб./т без НДС.



На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 100 руб., до 14,8-15,4 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В Поволжье цены остались на уровне 13,4-14 тыс. руб./т, в Центре — прибавили 300 руб. и достигли 13-13,6 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса по-прежнему стоила в диапазоне 10,9-12 тыс. руб./т при низкой торговой активности. «Дожди в Центральной России в ближайшие две недели затруднят уборку и могут ухудшить качество пшеницы и ячменя, увеличивая риск пророста, — предупредили аналитики «Русагротранса». — В регионах Юга сохраняется аномально жаркая погода».



По оценке аналитического центра «Русагротранса», в июле экспорт пшеницы из России составил 1,78 млн т (с учетом поставок в ЕАЭС) против 2,8 млн т в июле прошлого года. Лидером по закупкам стал Египет, который импортировал 371 тыс. т. На втором месте Турция с 228 тыс. т, на третьем — Саудовская Аравия со 138 тыс. т. Также в топ-5 покупателей вошли Судан и Нигерия, закупившие 135 тыс. т и 92 тыс. т российской пшеницы соответственно. Аналитики «СовЭкона» ранее оценили объем вывоза пшеницы в июле на уровне 2 млн т, Российский зерновой союз - чуть более чем в 2 млн т. В августе, по прогнозу «Русагротранса», поставки могут увеличиться до 3,55 млн т, что, однако, будет меньше показателя августа прошлого года, когда было отгружено 5,65 млн т.



