Урожайность в Центре и Поволжье выше, чем ожидалось

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 84,5 млн т (без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Пересмотр связан с тем, что урожайность в Центре и Поволжье оказалась чуть выше, чем ожидалось. Оценка сбора зерна в целом остается почти без изменений — 130,5 млн т. В 2024 году, по данным Росстата было собрано 125,9 млн т зерна, включая 82,6 млн т пшеницы без учета новых регионов, с ними, по оценке Минсельхоза, урожая зерна достиг 129,8 млн т.



Также ИКАР повысил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 на 0,5 млн т, до 41,5 млн т. В целом потенциал вывоза зерновых оценивается в 53 млн т. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна может составить 53-55 млн т (53 млн т в прошлом сельхозгоду), в том числе 43-44 млн т пшеницы (44 млн т). Урожай агроведомство ожидает на уровне 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. По данным на 7 августа, было намолочено около 64 млн т.



Аналитическая компания «ПроЗерно» на днях также повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых со 130,3 млн т до 131,3 млн т (без учета новых регионов, прогноз по ним был понижен с 4,2 млн т до 3,58 млн т). В том числе оценка сбора пшеницы увеличена с 83 млн т до 84,1 млн т, ячменя — с 17,7 млн т до 18,5 млн т, кукурузы — осталась на уровне 14 млн т. Как ожидается, снижение производства на Юге будет компенсировано ростом урожайности в Черноземье и Поволжье.



