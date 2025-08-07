В России собрано около 64 млн тонн зерна

Средняя по стране урожайность на 1 ц/га выше, чем годом ранее Pixabay

В России обмолочено около 19 млн га зерновых и зернобобовых культур, собрано примерно 64 млн т зерна, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе оперативного совещания по проведению уборочных работ в регионах Центрального федерального округа, пишет «Финмаркет». Средняя по стране урожайность на 1 ц/га выше, чем годом ранее, «во многом за счет регионов Центральной России, Приволжского федерального округа», сравнил он. Также Разин отметил в целом высокую интенсивность уборочной кампании по стране. К концу июля сбор был на уровне 50 млн т.



Между тем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе завершена уборка зерна, намолочено 9,3 млн т (без кукурузы), в том числе более 7,8 млн т пшеницы. «Урожай этого года не рекордный, но, безусловно, очень ценный, — приводит его слова пресс-служба администрации края. — Наши селяне боролись за каждый центнер. 2025 год стал серьезным испытанием для кубанских аграриев. Затяжная засуха особенно сильно ударила по северным районам края». Средняя урожайность зерновых в регионе составила 46,6 ц/га, в том числе пшеницы — 48,2 ц/га. В прошлом году Кондратьев сообщил о завершении уборки озимых зерновых 19 июля, тогда аграрии края собрали почти 11,9 млн т, в том числе более 10,2 млн т пшеницы. Средняя урожайность составляла 62,3 ц/га.



В конце июля аграрии Ставропольского края завершили уборку зерновых и зернобобовых урожай превысил 10 млн т (без учета кукурузы), что стало рекордом, ранее сообщал губернатор региона Владимир Владимиров. Средняя урожайность достигла 44,2 ц/га — на 10 ц/га больше, чем в прошлом году.



По прогнозу Минсельхоза, в этом году будет собрано около 135 млн т зерна, в том числе 90 млн т пшеницы. Ведомство рассчитывает на «очень достойные результаты» по урожаю в Центральном федеральном округе и Поволжье.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее понизил прогноз урожая пшеницы на 0,3 млн т, до 83,3 млн т. Показатель был пересмотрен в основном из-за неожиданно низкой урожайности на юге страны, где валовой сбор агрокультуры оценивается в 30,2 млн т, что станет минимальным показателем с 2020 года, когда было собрано 29,4 млн т. При этом прогноз для регионов Центра был повышен на 500 тыс. т, до 20,3 млн т. К 1 августа средняя по России урожайность составляла 3,7 т/га против 3,6 т/га годом ранее, сравнили аналитики. В том числе в Центре она достигла 4,8 т/га против 4 т/га годом ранее, в Поволжье — 3,3 т/га против 2,6 т/га.



Аналитическая компания «ПроЗерно» на днях, напротив, повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых со 130,3 млн т до 131,3 млн т (без учета новых регионов, там потенциал сбора оценивается в 3,58 млн т). Корректировка связана с высокой урожайностью в ряде центральных регионов и Поволжье, что позволит компенсировать провалы на юге. В том числе прогноз сбора пшеницы повышен с 83 млн т до 84,1 млн т.



