Технические яблоки продолжают дорожать

Яблоки для переработки дорожают второй год подряд: цены на новый урожай стартую с 25-30 руб./кг, в 2024-м они были на уровне 18-22 руб./кг, в 2023-м — 11 руб./кг. Об этом пишет Shopper’s со ссылкой на президента Союза производителей традиционного сидра Алексея Небольсина. Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков также подтвердил изданию, что хозяйства продают яблоки нового урожая на 30% дороже, чем в прошлом году. Однако в сентябре-октябре, в период сбора основного урожая, цена всегда снижается, и яблоки для переработки вряд ли будут дороже 25 руб./кг, то есть примерно на уровне прошлого года, считает он.



По словам председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова, яблоки для переработки сейчас можно купить по цене до 20 руб./кг. Прошлогодний взлет цен он объясняет высоким спросом из-за снижения урожая в центральной России — как раз там яблоки идут преимущественно на переработку. И производители «в любом случае продают их ниже себестоимости», которая составляет около 50 руб./кг. По словам Ширинова, яблок для переработки в этом году будет меньше: прогнозируется более высокое, чем в прошлый раз, качество урожая и значит больше уйдет в розничную продажу.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что подорожание яблок связано с ростом себестоимости, и текущие цены по-прежнему не отражают затраты на их выращивание. «В позапрошлом году яблоки продавали вообще за копейки. Получалось и так, что садоводам было проще их закопать, чем собрать, откалибровать и отправить на переработку <...>. Себестоимость в последние как минимум четыре года растет быстрее уровня инфляции, как и цены на основные продукты», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». В связи с увеличением затрат на производство цены могут продолжить расти. В то же время, заключает эксперт, урожай яблок в этом году ожидается выше, чем в прошлом, если, конечно, погодные условия будут благоприятные.



Рост цен как на техническое, так и на столовое яблоко оправдан: расходы на оплату труда, технику и удобрения увеличиваются, отмечает гендиректор агрохолдинга «Степь» (751 га садов в Краснодарском крае) Андрей Недужко. Кроме того, весенние возвратные заморозки на Юге второй год подряд наносят существенный урон урожаю плодовых и ягодных культур. Поэтому предложение яблок на рынке «неуклонно снижается». У «Степи» в этом году ожидается снижение урожая в три раза по сравнению с «плановым нормативом» — уровнем 2023-го. По словам Щербакова, урожай яблок в Краснодарском крае в этом году снизится на 15% в сравнении с рекордным 2024-м (525 тыс. т). Он тоже винит возвратные заморозки (они случились трижды за март и апрель) и летнюю засуху. Но в Северо-Кавказском федеральном округе будет собрано около 1 млн т, что станет историческим рекордом, оценивает Ширинов.



В 2024 году сбор яблок в России был на уровне 1,7 млн т. В этом, по прогнозам Минсельхоза, он может составить 1,9 млн т. «Ожидаем хороший урожай яблок в центре и Поволжье, в целом (по России) ожидаем урожай на уровне 1,9 млн т, по плодам и ягодам — больше 2 млн т», — ранее говорила глава ведомства Оксана Лут (цитата по «Интерфаксу»). В соответствии с Доктриной продбезопасности, индикатор самообеспеченности плодами и ягодами составляет 60%. Урожай этого года позволит повысить данный показатель с 41% до 45%, рассчитывает министр.



