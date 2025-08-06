Внедрение ИИ может повысить операционную прибыль в АПК на $6 млрд в год

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Ожидаемый экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в российском АПК может превысить $6 млрд в год, оценили эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры». В том числе в растениеводстве и животноводстве операционная прибыль может увеличиться на $2-2,9 млрд, в сопутствующих отраслях (средства производства и услуги для АПК) — на $1,6-3,2 млрд. При этом около двух третей эффекта во второй группе приходится на производителей удобрений.



Согласно исследованию «Искусственный интеллект в агропромышленном комплексе России: временный тренд или реальные деньги?», в мировом масштабе в растениеводстве и животноводстве ИИ может позволить увеличить операционную прибыль компаний на $70-100 млрд в год. Среди ключевых рычагов эффективности эксперты называют тиражирование лучших практик с высокими выходами (урожайностью/привесами); ускорение внедрения принципиально новых инноваций и освоения существующих технологий; облегчение выполнения работ при снижении трудоемкости. «Эффект достигается за счет снижения расходов на рабочую силу, расходные материалы и средства производства, а также постепенного роста удельных выходов», — поясняют авторы исследования.



Потенциал роста операционной прибыли в сопутствующих отраслях в мире эксперты оценивают в $100-150 млрд в год за счет оптимизации с помощью ИИ существующих бизнес-моделей без необходимости их полной трансформации или замещения, а также расширения функционала и возможностей сотрудников для достижения более высоких результатов при меньших затратах времени и ресурсов. «Эффект достигается за счет сокращения накладных расходов, повышения операционной эффективности, увеличения роста продаж и повышения производительности труда», — говорится в исследовании.



При этом важна синергия аналитического и генеративного ИИ (первый может помочь, например, с прогнозированием урожайности, оптимизацией поставок и техническим обслуживанием оборудования, второй способен создавать новые сценарии, разрабатывать рекомендации и выступать в роли «цифрового советника»), отмечают авторы исследования. Также они обращают внимание, что ИИ — не замена, а дополнение к естественному интеллекту. «Разработка и внедрение ИИ-решений требуют значительных ресурсов со стороны специалистов, обладающих глубокой операционной экспертизой в конкретной точке применения, — подчеркивают эксперты. — Подобно опыту цифровизации последних десятилетий, показавшему неэффективность автоматизации неструктурированных процессов, ИИ демонстрирует практическую ценность только в организациях, достигших высокого уровня операционной зрелости». Кроме того, необходим физический или цифровой носитель: сельхозтехника, системы управления, программное обеспечение, без которых ИИ останется абстрактным инструментом без прикладной ценности.



«ИИ — это уже не хайп, а один из ключевых факторов успешной производственной трансформации. Его внедрение способно кратно повысить эффективность процессов, особенно в условиях дефицита рабочей силы, роста издержек и ограниченного доступа к финансированию», — отметил директор «Яков и Партнёры» Алексей Клецко. Так, ранее проведенный компанией опрос показал, что более 85% его участников используют ИИ в системах работы сельхозтехники и свыше 65% — в системах типа «помощник агронома», также большинство респондентов планируют продолжать внедрять решения на основе ИИ.



Вместе с тем, одним из главных сдерживающих факторов массового внедрения решений на основе ИИ в России остается высокая ключевая ставка ЦБ. Эксперты оценивают ежегодные потери АПК из-за высокой стоимости капитала в 500-650 млрд руб. Еще один барьер — утильсбор на сельхозтехнику, который наносит отрасли ущерб в размере 150-250 млрд руб. в год. Запрет на импорт семян и переход исключительно на отечественную генетику может обойтись в дополнительные 250-300 млрд руб. потерь, подсчитали авторы исследования. Ключевыми условиями масштабного внедрения ИИ в российский АПК эксперты «Яков и Партнёры» считают развитие платежеспособного спроса, снижение регуляторных и финансовых барьеров и широкое заимствование лучших операционных практик, уже внедренных и используемых в других отраслях — от металлургии до ритейла.



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