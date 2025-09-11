Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн тонн

Основной маркер высокого урожая — снижение цен, которое сейчас и происходит ПРОДО

Официальная оценка урожая зерновых в 2025 году остается на уровне 135 млн т, 105 млн т уже собрано. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном ходу сезонных-полевых работ. «По информации Минсельхоза, сезонные полевые работы идут в соответствии с графиком и в целом штатно», — отметил он.



В то же время российские аналитики продолжают повышать свои прогнозы сбора. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) накануне увеличил оценку валового сбора пшеницы на 1 млн т, до 87 млн т, всего зерна — на 2,2 млн т, до 135 млн т, пишет поле.рф со ссылкой на гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько. Он также сообщил, что на 1 млн т был повышен прогноз экспорт пшеницы в сезоне-2025/26, отгрузки составят 44 млн т, всех зерновых — 56,5 млн т.



Кроме того, аналитический центр «СовЭкон», повысивший в понедельник свой прогноз по сбору пшеницы на 0,7 млн т, до 86,1 млн т, в среду обновила его, увеличив еще на 1,1 млн т, до 87,2 млн т. Пересмотр связан с более высокой, чем ожидалось, урожайностью в Сибири и на Урале, где она приближается к рекордным показателям. Оценка сбора пшеницы в Сибири повышена на 1,1 млн т, до 9,7 млн т, на Урале — на 0,3 млн т, до 4,1 млн т. В то же время прогноз урожая в Центре был уменьшен на 0,3 млн т, до 21,3 млн т. «Урожайность здесь к концу уборки снизилась, вероятно, из-за задержек, связанных с дождями», — отмечают аналитики центра (цитата по «Финмаркету»).



По имеющейся информации из открытых источников, уборочная кампания идет в стабильно, говорит независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. По его мнению, валовой сбор зерна в этом году уже практически гарантированно составит прогнозируемые Минсельхозом 135 млн т. «Но я не хочу спешить повышать прогноз: у нас сложный климат, и в Сибири уже ночные заморозки. Так что все может измениться в один момент», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Впрочем, заключает он, основной маркер высокого урожая — снижение цен, которое сейчас и происходит.



Накануне «Агроинвестор» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса» сообщал, что цена российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в сентябре на прошлой неделе снизились на $3, до $227-229/т FOB. Французская, румынская, аргентинская, украинская и американская пшеница также показывали снижение. Биржевой рынок падал на фоне улучшения видов на урожай в основных странах-экспортерах. Сухая и теплая погода в Центральной России и Поволжье в ближайшие две недели будет благоприятна для завершения уборки пшеницы и ячменя, а также для начала сева озимых, отмечали аналитики «Русагротранса». На большей части Сибири и Урала также ожидается снижение количества дождей, что позволит ускорить уборку зерновых.



