«СовЭкон»: экспортные цены на пшеницу опустились до июньского минимума

На прошлой неделе котировки FOB на пшеницу с протеином 12,5% снизились на $4, до $228-230/т. Это самый низкий показатель с начала июля, отметил аналитический центр «СовЭкон». С середины августа по начало сентября экспортные цены на российскую пшеницу опустились на $11/т. «Падение в этот период года необычно, так как цены обычно достигают дна в июле-августе», — обратили внимание аналитики.



Экспортные котировки российской пшеницы снизились на фоне ослабления внутренних цен, высокого предложения и низкого спроса, поясняют аналитики. Так, с середины августа по начало сентября российская пшеница с протеином 12,5% в среднем подешевела на 575 руб./т ($7/т), до 14 тыс. руб./т ($174/т). «СовЭкон» ранее повысил прогноз урожая пшеницы на 0,7 млн т, до 86,1 млн т против 82,6 млн т в прошлом году.



Конъюнктура на мировом рынке также оказывает давление на российские: с середины августа по начало сентября цены на французскую мягкую пшеницу на бирже Matif опустились на 6,25 евро/т ($7/т), до 189 евро/т ($221/т). Аналогичная динамика наблюдалась у пшеницы из США, а также из Болгарии и Румынии, отмечает «СовЭкон».



Вместе с тем, спрос на российскую пшеницу со стороны крупных импортеров остается ниже, чем годом ранее. «СовЭкон» оценивает объем ее экспорта в первые два месяца сезона-2025/26 в 6,4 млн т против 9,9 млн т год назад и 8,1 млн т в среднем за пять лет. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает вывоз пшеницы в июле-августе на уровне 6,2 млн т.



