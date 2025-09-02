Рынок растительных масел впервые за четыре года показал снижение производства и экспорта

Сезон-2024/25 был относительно неплох для производителей масличных Pixabay

После четырех лет роста в сезоне-2024/25 рынок растительных масел показал снижение производства (на 7%, до 9,5 млн т) и экспорта (на 8%, до 6,75 млн т). Ключевым фактором негативной динамики стало существенное падение производства и, как следствие, отгрузок за рубеж подсолнечного масла (на 11%, до 6,94 млн т и 11% до 4,7 млн т соответственно), сообщают аналитики OleoScope. При этом рапсовое масло — в ушедшем сезоне единственное из всех масел — показало положительную динамику и значительный прирост по итогам сезона: производство выросло на 16%, до 1,4 млн т, экспорт — на 14%, до 1,39 млн т. Соевое масло вышло на нулевую динамику в производстве и снижение в экспорте (плюс 0,3% до 1,08 млн т и минус 19%, до 646 тыс. т соответственно), что связано с приостановкой разрешения на ввоз в Россию ГМ-сои. Совокупная переработка масличных в сезоне-2024/25 составила 26,3 млн т после рекордных 27,9 млн т в прошлом сельхозгоду.



Главным трендом сезона стал аномальный диспаритет цен на масличные культуры к экспортным ценам готовой продукции, отмечают в Масложировом союзе. Так, по словам его руководителя Михаила Мальцева, стоимость масличных увеличилась в среднем на 15-25% в зависимости от региона. «Ситуация осложнялась тем, что на фоне роста внутренних цен наблюдалась стагнация мировых цен на подсолнечное масло. Это привело к тому, что переработка подсолнечника для экспортных целей стала экономически крайне невыгодной. Последствия оказались настолько серьезными, что даже крупные переработчики были вынуждены приостановить работу своих предприятий», — подчеркнул он (цитата по OleoScope).



Говоря об экспортных результатах сезона, вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко обращает внимание, что экспортная пошлина остается важнейшим фактором, влияющим на динамику и экономику выращивания и переработки масличных. Но решения о посеве масличных культур под урожай 2025 года принимались несколько в иных условиях относительно того, какие факторы доминировали уже к его концу. В частности, вряд ли кто-то предполагал, что мировые цены на подсолнечное масло из России будут находиться на уровне выше $1 тыс./т столь долго. По данным Центра ценовых индексов, цена на масло не опускалась ниже $1 тыс./т с октября 2024 года, а средняя за сезон составила $1078/т по сравнению с $811/т в сезоне-2023/24.



В то же время Мальцев подчеркивает, что меры поддержки Минсельхоза позволили улучшить ситуацию на рынке растительных масел. После обнуления экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца сезона переработчики смогли реализовать дорогостоящие запасы, что привело к оживлению экспортных поставок и освобождению складов перед началом нового сезона. В 2025/26 сельхозгоду, по его прогнозам, отрасль сможет произвести более 10,5 млн т растительных масел, что на 7,5% превышает показатели сезона-2024/25. Наибольший рост прогнозируется по рапсовому маслу — увеличение более чем на 400 тыс. т. Оптимистичный объем экспорта растительных масел в этом случае составит около 8,2 млн т. Основной прирост ожидается за счет увеличения поставок подсолнечного и рапсового масел — более 200 тыс. т по каждому виду продукции.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что подсолнечное масло является единственным возможным лидером по объемам производства и экспорта. По словам эксперта, прошедший сельхозгод был относительно неплох для производителей масличных, хотя со сложностями им также пришлось столкнуться. «Для переработчиков он стал сезоном больших вызовов, особенно по подсолнечнику: на протяжении почти всего года наблюдалась тяжелая ситуация с маржинальностью», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



В новом сельхозгоду ИКАР по-прежнему ожидает рекордный урожай масличных (подсолнечник — 17,8-18 млн т, рапс — в 5-5,1 млн т, соя — 7,9-8 млн т, без учета новых регионов) и близкий к рекорду экспорт. В то же время, обращает внимание Рылько, переходящие запасы подсолнечника сейчас находятся на крайне низком уровне, с урожаем этого сезона также нет определенности: в ряде ключевых регионов-производителей «семечки» на Юге отмечаются серьезные проблемы из-за засухи, а в других регионах пока нет ясности с погодными условиями во время уборки.



