Средняя текущая урожайность подсолнечника снизилась почти на треть

Урожайность культуры продолжит расти по ходу уборочной кампании Pixabay

Урожайность подсолнечника на 15 сентября в среднем составляла 12,3 ц/га против 17 ц/га годом ранее, всего пока убрано порядка 14% от площадей культуры, пишет поле.рф со ссылкой на руководителя аналитического центра Ruseed Маргариту Свищеву. Она также уточнила, что наибольшее падение продуктивности подсолнечника наблюдается в Южном федеральном округе и на новых территориях: в Ростовской области урожайность составляет 8,5 ц/га, в Краснодарском крае — 13,6 ц/га, в ДНР — 4,9 ц/га. При этом в ряде регионов (Пензенская, Брянская, Волгоградская области, а также Татарстан и Адыгея) урожайность подсолнечника демонстрирует более высокие показатели и способна частично компенсировать южные потери.



По словам Свищевой, засуха на Юге, конечно, снижает масличность семян подсолнечника. «В Центре и Поволжье при высоких урожаях масличность ожидается ближе к средним значениям. Но показатель зависит не только от погодных условий, но и от множества агротехнических факторов: выбора гибрида, состояния растений, питания, защиты от вредителей и болезней, а также чистоты поля от сорняков», — перечислила она.



Также эксперт рассказала о ходе уборки сои. К середине сентября она была проведена на 9% площади, средняя урожайность увеличилась на 1,4 ц/га, до 19,1 ц/га. Наибольший рост отмечен в Тамбовской (28 ц/га), Липецкой (26,8 ц/га) и Курской областях (24 ц/га). «В Дальневосточном федеральном округе урожайность падает с 21,5 ц/га до 13,1 ц/га. Засуха в восточных регионах отрицательно влияет на содержание масла и белка, в Центральной России масличность и качество остаются на высоком уровне», — отметила аналитик.



Уборка рапса, по данным Ruseed, завершена на 40% площади, в основном пока убирают озимый рапс. Средняя урожайность — 22,6 ц/га (плюс 0,9 ц/га к 2024 году). В Центре показатель разнится: от 21 ц/га в Воронежской области до 31,1 /га в Ярославской. Также хорошую урожайность показывает Поволжье. В Сибири урожайность ярового рапса выше прошлогоднего на 8% (18,2 ц/га). Засуха на Юге снижает масличность рапса, но в Центре, на Урале и в Сибири масличность ожидается близкой к среднегодовой, отметила Свищева.



Объем реализации подсолнечника сельхозорганизациями Краснодарского края в августе составил 22,6 тыс. т, что в 1,8 раза уступает показателю за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Объем реализации подсолнечника в Ростовской области в августе составил 2,4 тыс. т, что в 14 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Из-за засухи урожайность агрокультуры в регионе в 2025-м оказалась ниже, чем в прошлом.

По словам аналитика OleoScope Лилии Варыгиной, уборка подсолнечника отстает от прошлогодних показателей и к 12 сентября составила чуть более 10%, общий сбор — 1,4 млн т. «Снижение урожайности обусловлено стартовавшей уборкой в южных регионах страны, наиболее сильно пострадавших от засухи: темпы обмолота подсолнечника на Дону вдвое отстают от прошлого года. Как и в ситуации с рапсом, урожайность культуры продолжит расти по ходу уборочной кампании», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Впрочем, продолжает эксперт, в ряде регионов урожайность подсолнечника уже демонстрирует более высокие показатели и способна компенсировать первоначальные цифры падения. Так, в Тамбовской области урожайность составляет 24,2 ц/га против 24 ц/га в прошлом году, в Брянской области — 23,2 ц/га против 23 ц/га, в Адыгее урожайность выше на 1,7 ц/га — 18,5 против 16,8 ц/га. Итоговые цифры пока не корректировались, так как в Поволжье, Центральных регионах и в Сибири ожидаются рекордно высокие показатели. «Даже аналитики Минсельхоза США подняли оценку итогового сбора культуры до 19 млн т без учета новых регионов», — обращает внимание она.



Ранее «Агроинвестор» писал, что по прогнозу Масложирового союза, в этом году урожай масличных в России может превысить 33,5 млн т (с учетом новых регионов, в 2024-м — 28,6 млн т). В то же время профессиональные аналитики, опрошенные Центром ценовых индексов, оценивают сбор подсолнечника, рапса и сои в сезоне-2025/26 в 31,6 млн т, а с учетом новых регионов — 33,1 млн т, что станет новым рекордом. Прогнозы урожая рапса были повышены с 5,1 млн т до 5,3 млн т, сои — с 7,7 до 8 млн т, сбор подсолнечника, по прогнозам аналитиков, составит 18,3 млн т, что станет абсолютным рекордом. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает урожай подсолнечника в этом году в 17,8-18 млн т, рапса — в 5-5,1 млн т, сои — в 7,9-8 млн т (без учета новых регионов). Согласно оценкам OleoScope, в этом году валовой сбор подсолнечника составит 18,2 млн т (с учетом новых территорий — 19,5 млн т), рапса — 5,1 млн т (5,2 млн т), сои — 7,9 млн т.



