Минсельхоз США: сбор масличных в России составит почти 33 млн тонн

Производство подсолнечника может составить 19 млн тонн

Минсельхоз США повысил прогноз валового сбора масличных в России с 31,1 млн т до 32,8 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Корректировка связана с уточнением площади сева — американские аналитики приняли во внимание итоговые данные Росстата. Площадь сева масличных в сентябрьском обзоре увеличена до 18,2 млн га против 17,1 млн га а августе. При этом средняя урожайность масличных оценивается в 1,8 т/га против 1,82 т/га в прошлом месяце.



В том числе прогноз урожая сои вырос с 7,8 млн т до 8,3 млн т, хотя оценка ее среднего сбора с гектара уменьшена с 1,81 т до 1,8 т. При этом площадь под агрокультурой в обзоре увеличена с 4,3 млн га до 4,6 млн га. Сбор рапса может составить 5,5 млн т при средней урожайность 1,9 т/га. Месяцем ранее американское агроведомство оценивало возможное производство в 5,3 млн т при урожайности 1,89 т/га. Площадь сева скорректирована с 2,8 млн га до 2,9 млн га.



Площади под подсолнечником в обзоре Минсельхоза США после учета данных Росстата выросли с 10 млн га до 10,7 млн га. И, хотя оценка урожайности уменьшилась с 1,8 т/га до 1,78 т/га, прогноз валового сбора повышен с 18 млн т до 19 млн т — это заметно выше ожиданий российских аналитиков. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай подсолнечника в этом году в 17,8-18 млн т, согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов, сбор составит 18,3 млн т, OleoScope ожидает урожая на уровне 18,2 млн т.



По данным ИКАР, которые приводит ТАСС, в Южном федеральном округе из-за засухи средняя урожайность подсолнечника сейчас составляет примерно 12 ц/га, тогда как в прошлом году достигала 18 ц/га. В том числе в Краснодарском крае она снизилась с 20 ц/га до 13 ц/га, в Ростовской области — с 16 ц/га до 8 ц/га. «В общем и целом по России в этом году ожидается очень высокий, близкий к рекордному, урожай подсолнечника, потому что мы видим перспективу очень хорошей урожайности по ЦФО и Поволжью. Надеемся на хорошую, сухую погоду во время уборки», — сказал агентству гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



