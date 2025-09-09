Сбор зерна достиг почти 105 млн тонн

Уборка урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах Pixabay

Сезонные полевые работы в России идут штатно и в соответствии с графиком, уборка урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах, собрано уже почти 105 млн т зерна, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания о ходе сезонных полевых работ. «Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн т сохраняется», — приводятся его слова в сообщении на сайте правительства.



Также продолжается уборка других агрокультур. По словам Патрушева, валовые сборы подсолнечника, сахарной свеклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе ожидаются на уровне 2024 года или выше. Кроме того, сев озимых стартовал почти в половине регионов, ими засеяно 4 млн га из плановых 20 млн га.



Первоочередной задачей является завершение уборки с минимальными потерями и обеспечение сохранности урожая, подчеркнул вице-премьер. Для этого важно контролировать готовность мощностей для сушки и хранения, в том числе элеваторов и зернохранилищ. Также Патрушев поручил обеспечить контроль за своевременностью проведения озимого сева, фитосанитарным состоянием посевов, а также за обеспеченностью аграриев необходимыми ресурсами — сельхозтехникой, семенами, минеральными удобрениями и доступностью топлива.



Кроме того, Минсельхозу и руководству регионов необходимо держать на постоянном контроле доведение до аграриев средств господдержки, подчеркнул он. На прямую поддержку сельхозпроизводителей правительство в этом году направляет более 105 млрд руб., напомнил Патрушев. Более 18 млрд руб. выделено на льготное краткосрочное кредитование сезонных полевых работ. Такой объем финансирования в том числе создает задел для будущего урожая, говорится в сообщении кабмина.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

