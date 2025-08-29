Производство сахара ожидается выше прошлогоднего

Почти во всех регионах уборка и переработка сахарной свеклы в этом году начались на несколько дней раньше, чем в прошлом Д. Абрамов / Ведомости

По состоянию на 26 августа, переработку сахарной свеклы в странах ЕАЭС вели 43 из 75 сахарных заводов, в том числе 42 в России и один в Беларуси, сообщила Евразийская сахарная ассоциация. С начала сезона переработано 2,85 млн т сахарной свеклы, произведено 360 тыс. т сахара, а также 106 тыс. т сушеного гранулированного жома и 100 тыс. т мелассы. В прошлом году на эту дату переработка сахарной свеклы вели только 34 сахарных завода в России, было произведено 304,5 тыс. т сахара.



Почти во всех регионах уборка и переработка сахарной свеклы в этом году начались на несколько дней раньше, чем в прошлом. «То есть, производство сахара как минимум в августе и сентябре точно будет выше, чем год назад за счет более раннего старта уборки и переработки, причем не только в России, но и в Беларуси», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Урожайность агрокультуры тоже несколько выше, чем годом ранее во всех регионах кроме Юга.



Представители хозяйств макрорегиона ранее рассказывали «Агроинвестору» о проблемах с посевами сахарной свеклы. Так, гендиректор агрокомплекса «Лабинский» (Краснодарский край) Алексей Скоробогатов в начале августа отмечал, что судьба урожая сахарной свеклы и ее дальнейшая переработка вызывают опасения. «Средняя урожайность ниже показателей прошлого года по причине затянувшейся засухи. Причем урожайность по ряду полей сахарной свеклы в некоторых наших хозяйствах настолько низкая, что не покрывает даже затрат на их уборку. В связи с этим мы вынуждены их задисковывать», — делился руководитель.



Иванов говорит, что отказ от уборки сахарной свеклы в этом сезоне — очень локальные проблемы (они бывали и в прошлые годы), которые, возможно, встречаются юге Ростовской области, где на посевы сильно повлияла засуха. По его информации, в регионе на 27 августа было убрано 10,2% от общей площади агрокультуры против 11,7% на тот же период годом ранее или 1,8 тыс. га (2,43 тыс. га в 2024-м). Валовой сбор составил 13,5 тыс. т против 82,6 тыс. т, урожайность — 75,2 ц/га против 340,4 ц/га.



«Как правило, хозяйства, видя, что ожидаемая урожайность ниже, чем стоимость уборки и доставки, культуру не убирают», — поясняет эксперт. Кроме урожайности предприятия смотрят и на состояние корнеплода. «Если он весь поврежден вредителями и болезнями и его невозможно нормально убрать, транспортировать, хранить, перерабатывать», — добавляет он.



В целом же, уборка и переработка идут достаточно ритмично, сахара в этом сезоне будет выпущено больше, чем в прошлом (предварительно, более 6,6 млн т с учетом переработки мелассы и сиропа, по сравнению с 6,3 млн т в 2024/25), прогнозирует Иванов. При этом потребление в России — 5,65 млн т, импорт — 300 тыс. т, избыточный (по сравнению с годами до эры перепроизводства, то есть до сезона-2016/17) переходящий запас на этот сезон — не меньше 500 тыс. т. «С учетом того, что производство в этом году будет выше, чем в прошлом, экспортировать нужно не просто много, а еще больше. При этом мировые цены на сахар находятся на не слишком высоком уровне», — подчеркивает он.



Чтобы излишние запасы не давили на рынок, сахар важно постоянно вывозить, обращает внимание Иванов — если не в виде непосредственно сахара, то в виде конфет и прочей продукции. «России по сахару давно доступно довольно много емких рынков, в первую очередь, Азии и это не только страны СНГ. И важно наладить с каждой страной системное и последовательное сотрудничество», — подчеркивает эксперт. Кроме этого, производителям свеклы и сахара необходима поддержка экспорта от государства, например, в виде компенсации хотя бы части транспортных расходов при вывозе на международные рынки, как это уже было в сезоне-2019/20, считает он.



