«Чишминский сахарный завод» переработает почти 1 млн тонн сахарной свеклы

Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в России 26 июля Т. Кулистикова

«Чишминский сахарный завод» в сезоне-2025/26 планирует переработать 940 тыс. т сахарной свеклы, что на 14% выше результата прошлого года. Завод планирует начать приемку свеклы с 23 августа, спустя несколько дней специалисты приступят к ее переработке.



Сейчас на предприятии завершается подготовка к работе, готовность оценивается в 90%. К новому сезону на предприятии проведена масштабная модернизация галереи подачи свеклы от моечного отделения на завод. Это позволит повысить производительность до 6 тыс. т в сутки. «Перед запуском проведены все необходимые ремонтные и пусконаладочные мероприятия, сейчас идут финальные проверки оборудования, — рассказал гендиректор предприятия Юрий Баримбойм. — Стоит отметить, что в текущем году мы начали проектирование нового диффузионного аппарата мощностью до 8 тыс. т в сутки. Кроме того, в связи с увеличением в 3,5 раза производства жома в наших планах на 2026 год — строительство склада для хранения гранулированного жома».



По прогнозу регионального Минсельхоза, урожай сахарной свеклы в Башкирии в этом году составит 1,5 млн т против более чем 2,5 млн т в 2024-м и 1,6 млн т в 2023 году. «Коммерсантъ-Уфа» ранее писал, что прошлогодний рекордный урожай в регионе не смогли переработать полностью, около 500 тыс. т сахарной свеклы осталось в полях и на площадках заводов из-за нехватки перерабатывающих мощностей. Сахарные заводы региона оказались перегружены, и часть свеклы пришлось отправить на переработку в Ульяновскую область. Кроме «Чишминского сахарного завода» в республике работает предприятие «Раевсахар», их общая номинальная мощность в сезоне-2024/25 составляла около 1,65 млн т свеклы в год. Заводы вели переработку до марта, тогда как раньше заканчивали ее в январе-феврале.



Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в России 26 июля, первым работу начал сахарный завод «Свобода» («Прогресс Агро») в Краснодарском крае. Предприятие планирует переработать до 1 млн т сахарной свеклы и выпустить более 116 тыс. т сахара. До конца июля переработку свеклы начнут еще два из 14 сахарных заводов региона, остальные приступят к приемке и переработке сахарной свеклы до 10 августа, сообщал Союзроссахар. По предварительному прогнозу союза, если не будет ухудшения погодных условий во всех свеклосеющих регионах, то валовой сбор сахарной свеклы в этом году может составить 48-50 млн т.



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