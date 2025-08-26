Минсельхоз предложил новые поправки в закон о торговле

Минимальная доля продаж определенных продуктов по долгосрочным договорам в 2026 году должна составлять не менее 80% Е. Егоров / Ведомости

Минсельхоз предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цены или формулу их расчета на некоторые продукты в долгосрочных контрактах, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое ведомство направило в отраслевые союзы. Ранее министерство предлагало внести поправки в закон о торговле, которые предполагали, что формулу расчета цены в долгосрочных контрактах будет определять ценовая комиссия, а утверждать — правительство.



При этом основные положения поправок остались прежними. Торговые сети смогут заключать долгосрочные контракты как с поставщиками, так и с агроагрегаторами на срок от одного года. Минимальная доля продаж определенных продуктов по таким договорам в 2026 году должна составлять не менее 80% всех продаж по итогам квартала, в 2027-м — минимум 85%, в 2028-м — 90%. Расторгать соглашения в одностороннем порядке без решения соответствующего суда будет нельзя. Также поправки вводят запрет на изменение цены чаще, чем раз в год.



Представитель Минсельхоза уточнил изданию, что обсуждаются все виды решений, которые позволят обеспечить стабильность цен на социально значимые товары. Конкретный перечень продуктов, которых может коснуться новое регулирование, пока не раскрывается, его предстоит определить правительству. Milknews ранее сообщал, что в список входят картофель, капуста, морковь, свекла, репчатый лук, яблоки, огурцы, томаты, яйца, сахар, сырое молоко, сахар-песок и подсолнечное масло.



В конце июля Минсельхоз обращался в отраслевые объединения с просьбой оценить поправки в закон о торговле, предполагающие установление ценовых коридоров на социально значимую продукцию и закрепление на федеральном уровне доли долгосрочных контрактов между ритейлерами и поставщиками. Ведомство разрабатывает их совместно с Минпромторгом, предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов ранее отмечал, что объединение поддерживает развитие долгосрочных контрактов с понятными условиями, но видит риски в жестком регулировании стоимости и фиксации ценовых коридоров, поскольку такие меры снижают инвестиционную привлекательность сектора. Картофельный союз, напротив, в целом одобряет установление минимальных и максимальных цен, поскольку ценовые «качели» выводят из равновесия аграриев — производителей картофеля и овощей «борщевого» набора. Объединение еще осенью прошлого года обращало внимание ведомств на необходимость менять формат взаимоотношений между аграриями и торговыми сетями, переходить на долгосрочные контракты, в которых будут прописаны не просто объемы и качество поставляемой продукции, но и установлен определенный коридор цен на обозначенный период.



