Астраханская область может поставлять салаты одной из первых в России, а сбор урожая проходит дважды в год И. Волынский

«Белая Дача Волга» - дочерняя структура агрохолдинга «Белая Дача», планирует увеличить земельный банк в Астраханской области и расширить площади выращивания салатов и лука, а также обеспечить правильный севооборот. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал заместитель председателя правительства региона Илья Волынский. Он предложил компании разместить в регионе и мощности по переработке овощей, используя преимущества особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос»: налоговая ставка снижается в десять раз — до 2%; резиденты освобождены от налогов на имущество, транспорт и землю. В ОЭЗ также действует режим свободной таможенной зоны, НДС на импортируемые иностранные товары составляет 0%, а ввозная пошлина отменяется. По словам Волынского, также инвестор получает от 15% до 20% экономии затрат на инвестиционной стадии.



По словам гендиректора «Белой Дачи Волга» Павла Кузьмина, климатические условия Астраханской области уникальны — регион может поставлять салаты одним из первых в России, а сбор урожая проходит дважды в год. Компания работает в Приволжском районе Астраханской области с 2022 года и реализует инвестиционный проект по выращиванию салатов и овощей в рамках программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности. «Белая Дача Волга» ввела в оборот 260 га орошаемых земель, завершает строительство овощехранилища мощностью более 8 тыс. т. Объем инвестиций уже превысил 1 млрд руб.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что основная проблема, с которой может столкнуться инвестор — это доступность кредитов. Кроме того, продолжает он, сложность работы в Астраханской области заключается в значительной потребности в ручном труде, а также в организации полива: в последнее время местные сельхозпроизводители сталкиваются с определенными проблемами, связанными с мелиорацией. «Но Астрахань, как и Волгоград, являются овощными житницами. С точки зрения географии проекта это будет интересно и для страны, и для региона <...>. Глобально, экспорт и переработка на текущий момент являются основными драйверами нашего сектора растениеводства», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору».



