Ячмень стал дороже пшеницы

Большинство аналитиков ожидают валовой сбор ячменя на уровне 19-20 млн тонн Pixabay

На прошлой неделе цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах составляла 16-16,2 тыс. руб./т без НДС, что на 400 руб./т меньше, чем неделей ранее. При этом цена ячменя была на уровне 16-16,5 тыс. руб./т без НДС, что на 50 руб./т выше, чем на предыдущей неделе, сообщал аналитический центр «Русагротранса».



По информации аналитической компании «ПроЗерно» на 29 августа, цены EXW с НДС на фуражную пшеницу составляли 12,95 тыс. руб./т, в то время как на фуражный ячмень они находились на уровне почти 13,8 тыс. руб./т. Для сравнения, годом ранее на ту же дату фуражная пшеница стоила 12,7 тыс. руб./т, а фуражный ячмень — 12,4 тыс. руб./т (EXW с НДС).



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский подтверждает: цены на ячмень достаточно крепкие, несмотря на то что отгрузки его на экспорт идут очень вялыми темпами. «Такие цены и темпы вывоза вызывают вопросы относительно прогнозов урожая», — прокомментировал он «Агроинвестору». Спрос сейчас генерируют в основном внутренние потребители, в первую очередь животноводы. «И внутренний спрос явно ощущается, он не покрывается наличием ресурсов, поэтому цены на ячмень достаточно крепкие и растут», — добавляет глава РЗС.



По его словам, большинство аналитиков ожидают валовой сбор ячменя на уровне 19-20 млн т против менее 17 млн т в 2024 году. Эксперт добавляет, что ячмень относится к ранним культурам, соответственно, его уборка завершена почти во всех регионах, возможно, за исключением Сибири. «И если верить прогнозам по урожаю, то ячменя должно быть достаточно много, а значит и цены на него должны снижаться на фоне очень низких экспортных отгрузок. А они не снижаются», — подчеркивает он. При этом Злочевский не исключает, что на высокие цены ячменя могут влиять и другие факторы, которые не лежат на поверхности.



Он отмечает, что урожай пшеницы, по разным прогнозам, в этом сезоне ожидается на уровне от 85 млн т до 90 млн т, однако последняя оценка, вероятно, дана с учетом новых территорий. «Это достаточно оптимистичный взгляд, — считает он. — Хотя данные по урожайности главной зерновой действительно выросли, сейчас показатель составляет более 30 ц/га. То есть она восстановилась, и уступает только значению, которое наблюдалось в рекордном 2022 году, когда пшеницы было собрано 104 млн т, а общий урожай зерна составил 157 млн т». Погода в последнее время складывается достаточно благоприятная, что может привести к повышению урожайности, говорит Злочевский, однако не стоит забывать о существенном сокращении площадей под ней почти на 3 млн га. Более понятной ситуация с показателями валового сбора станет только во второй половине сезона, говорит глава РЗС. Цены на зерно — как пшеницу, так и ячмень — будут зависеть от наличия запасов и уточненных данных валового сбора.



