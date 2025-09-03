разделы

За август экспортная цена на российскую пшеницу уменьшилась на $6

Дисконт относительно цен предложения французской пшеницы может вернуться

В годовом выражении цены производителей в долларовом эквиваленте сейчас на 15% выше
За август экспортная цена на российскую пшеницу упала с $241 до $235 за тонну (FOB Новороссийск), внутренние цены за прошлый месяц снизились с 13,8 тыс. руб./т до 13 тыс. руб./т без НДС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора аналитического департамента Елену Тюрину. В долларовом эквиваленте внутренняя цена уменьшилась с $189 до $178 за тонну. При этом в годовом выражении цены производителей на 15% выше: 31 августа 2024 года они были на уровне $154 за тонну, сравнила она.

Цена на российскую пшеницу (FOB) сейчас выше, чем год назад, когда она составляла $212 за тонну. По словам Тюриной, весь август цены предложения российской пшеницы на FOB не имели дисконта относительно цен предложения французской пшеницы. Более того, на 31 августа российская пшеница была дороже французской на $4, хотя в начале месяца разница составляла $9. Французская пшеница за месяц подешевела на 0,4%, до $231 за тонну, американская подорожала на 5%, до $227 за тонну.

Годом ранее французская пшеница стоила $234 за тонну, американская — $220 за тонну, привела данные Тюрина. В конце августа — начале сентября 2024 года дисконт российской пшеницы по отношению к ценам на французскую составлял $22 за тонну, напомнила она. По ее мнению, дисконт может вернуться, что станет стимулом для роста экспорта российской пшеницы.

В конце августа аналитический центр «» отмечал, что спрос на российскую пшеницу остается невысоким, поскольку импортеры не спешат покупать ее в ожидании еще более низких цен. Экспортеры же, в свою очередь, не спешат продавать, чтобы сохранить положительную маржинальность. Несмотря на низкую экспортную активность в первые месяцы сезона, накануне «» незначительно повысил прогноз вывоза пшеницы в 2025/26 сельхозгоду — с 43,3 млн т до 43,7 млн т.

