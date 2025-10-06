Правительство ввело пошлину на экспорт масличного льна

Правительство ввело временную таможенную пошлину на экспорт масличного льна за пределы Евразийского экономического союза. Согласно постановлению, ставка вывозной пошлины составит 10% от таможенной стоимости сырья. Мера будет действовать до 31 августа 2026 года. Принятое решение направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт, уточняется в сообщении кабмина.
Решение о введении вывозной пошлины на лен было одобрено в августе на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. С инициативой ввести экспортную пошлину на масличный лен весной выступил Масложировой союз. Объединение предлагало установить ставку на уровне 30%, как и на рапс.
Необходимость этой меры союз объяснял тем, что «масличный лен — единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки». «В этом году дочерней структурой группы “Астон” запущен проект по переработке 140 тыс. т льна. Подобный проект планирует реализовать и компания “Содружество”», — говорил тогда исполнительный директор союза Михаил Мальцев. По его слова, поскольку основные страны потребления льняного масла и шрота защищают свой внутренний рынок переработки, нам нужно выравнять этот диспаритет по аналогии с рапсом.
В ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» 26 сентября Мальцев говорил, что Масложировой союз ожидает начала действия экспортной пошлины на масличный лен в течение двух-трех недель. Сравнительно низкая пошлина в 10% объясняется нехваткой перерабатывающих мощностей по этой культуре, уточнял он, обращая внимание, что лен является конкурентом рапсу в переработке.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!