Правительство ввело пошлину на экспорт масличного льна

Решение направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна
Правительство ввело временную таможенную пошлину на экспорт масличного льна за пределы Евразийского экономического союза. Согласно постановлению, ставка вывозной пошлины составит 10% от таможенной стоимости сырья. Мера будет действовать до 31 августа 2026 года. Принятое решение направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт, уточняется в сообщении кабмина.

Решение о введении вывозной пошлины на лен было одобрено в августе на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. С инициативой ввести экспортную пошлину на масличный лен весной выступил Масложировой союз. Объединение предлагало установить ставку на уровне 30%, как и на рапс.

Необходимость этой меры союз объяснял тем, что «масличный лен — единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки». «В этом году дочерней структурой группы “” запущен проект по переработке 140 тыс. т льна. Подобный проект планирует реализовать и компания “”», — говорил тогда исполнительный директор союза Михаил Мальцев. По его слова, поскольку основные страны потребления льняного масла и шрота защищают свой внутренний рынок переработки, нам нужно выравнять этот диспаритет по аналогии с рапсом.

В ходе конференции «: PRO растениеводство» 26 сентября Мальцев говорил, что Масложировой союз ожидает начала действия экспортной пошлины на масличный лен в течение двух-трех недель. Сравнительно низкая пошлина в 10% объясняется нехваткой перерабатывающих мощностей по этой культуре, уточнял он, обращая внимание, что лен является конкурентом рапсу в переработке.

