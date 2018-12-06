Инвестиции в сельское хозяйство выросли почти на 10%

За три квартала этого года инвестиции в основной капитал сельского хозяйства выросли на 9,7% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 262,8 млрд руб., оценил Росстат. На долю отрасли пришлось 3,3% вложений по экономике в целом, которые составили 7,95 трлн руб. Это на 1,4% больше, чем в январе-сентябре 2017-го. В 1990-е годы сельское хозяйство называли черной дырой, «тем местом, куда нельзя инвестировать деньги», напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью пяти телеканалам. Сейчас отрасль решила основные задачи по продовольственной безопасности России и перед ней ставятся экспортные задачи. «Нашей стране самим небом, как принято говорить, предназначено кормить всю планету. И мы будем стараться это делать <…>», — отметил Медведев.



Несмотря на некоторое замедление роста, агросектор остается одним из самых интересных направлений для вложений, уверен руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Однако инвестиционный климат в стране в целом остается не самым благоприятным, в первую очередь потенциальные инвесторы — в частности иностранные — видят риски в возможном расширении и усилении западных санкций.



Хотя, по словам Медведева, из-за санкций и ответных мер наша торговля потеряла приблизительно $100 млрд, сельское хозяйство в этой ситуации выиграло. Правда, если сначала санкции и последовавшее за ними продэмбарго помогли агросектору расти, то сейчас эффект исчерпан. В отличие от того периода, когда замещение импорта в значительной мере финансировалось потребителем, сегодня мы близки к перепроизводству в некоторых категориях, что остро ставит вопрос увеличения экспорта продукции АПК, обращает внимание Шеремет. А чтобы оставаться конкурентными на мировых рынках, нам нужно не только снижать стоимость производства, также важен доступ к технологиям, нужны дешевые и длинные деньги, новые инвесторы. «Это все то, чего российский АПК лишается в условиях санкций, которые не позволяют привлечь в сектор большой объем глобальных финансов, в то время как в мире наблюдается рост интереса к отрасли в целом и к российскому АПК в частности», — рассказал эксперт «Агроинвестору». На фоне санкций снижается конкуренция между источниками капитала на рынке России, соответственно, растут риски и стоимость заемных средств, соглашается заместитель начальника департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.



С одной стороны, наличие санкций увеличивает срок действия контрсанкций, поэтому российские производители оказываются в защищенном положении, с другой — напряженная геополитическая обстановка не способствует притоку прямых иностранных инвестиций, рассуждает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Впрочем, это не мешает инвестировать действительно заинтересованным компаниям. К тому же кроме западных, есть и российские инвесторы — как профильные, так и непрофильные, которые проявляют активный интерес к агросектору и запускают новые производства, добавляет Шеремет.



По оценке «Черкизова», инвестиционный климат в стране достаточно благоприятный. «В 2019 году мы планируем увеличить инвестиции на 30%, — говорит руководитель направления стратегического маркетинга компании Андрей Дальнов. — Основными проектами станут строительство новых свинокомплексов в Пензенской области, увеличение мощностей по производству колбас (завод „Кашира-2“) и возведение завода по глубокой переработке сои в Липецкой области».



Инвестиции «Русагро» в этом году достигнут рекордных 22 млрд руб., в следующем холдинг также намерен увеличивать вложения, делится гендиректор группы Максим Басов. В частности, она планирует развивать молочный бизнес, хочет стать одним из крупнейших в стране производителей сыра, а также намерена приобрети активы компании «Солнечные продукты», чтобы создать крупнейший масложировой холдинг в стране.



«АФГ Националь» тоже продолжит расти: в 2019 году компания рассчитывает заложить еще 500 га яблоневых садов по суперинтенсивной технологии дополнительно к имеющимся 700 га. «Сейчас это наиболее капиталоемкий проект холдинга, в который инвестировано уже более 6 млрд руб.», — уточняет гендиректор компании Юрий Белов.

