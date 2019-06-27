Молочные компании предупредили о возможных сложностях с поставками после 1 июля

Россельхознадзор не ожидает перебоев с поставками и роста цен на сыры, сливочное масло и сгущенное молоко из-за обязательной электронной сертификации в «Меркурии» с 1 июля. «Относительно перебоев с поставками продукции и росте цен, о которых в течение нескольких лет заявляют некоторые крупные игроки молочного рынка, сообщаем, что оснований для беспокойства в этом отношении нет», — говорится в заявлении ведомства.



Там напомнили, что обязательная электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) работает уже год, документы через «Меркурий» оформляют производители мясной и рыбной продукции. «И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС, не произошло», — заверил Россельхознадзор. Для технического обеспечения ЭВС готовой молочной продукции Россельхознадзор внес необходимые изменения в систему «Меркурий», проведена работа по обучению и консультированию молокопереработчиков работе с программой.



С 1 июля под ЭВС попадает ограниченная номенклатура молочной продукции — для PepsiCo («Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник», «Ламбер» и др.) это всего 2,5% объема, сообщил «Агроинвестору» представитель компании. Значительные проблемы производитель ожидает с 1 ноября, когда под действие системы попадет весь остальной ассортимент, особенно скоропортящаяся кисломолочная продукция и питьевое молоко. «Остаются открытыми вопросы технического и нормативно-правового характера, которые обсуждаются на протяжении последних двух лет. Они связаны с работой системы, некорректными ответами на запросы и проблемами оформления сложных транспортных маршрутов с использованием нескольких транспортных средств (на них приходится до 40% отгрузок в крупных городах)», — отметил представитель PepsiCo. По его словам, также остаются актуальными вопросы, связанные с отсутствием в системе нужных бизнесу полей и функционала.



Неготовность значительной части участников рынка может привести к существенной нагрузке на систему уже в июле, снизив ее производительность, предупреждает представитель PepsiCo. Это может негативно повлиять на всех участников рынка, независимо от уровня готовности. «В этой связи мы не можем с уверенностью говорить, что у компании не возникнет проблем уже после 1 июля, несмотря на то, что мы потратили значительные усилия на подготовку к работе в ней. Подготовка к работе в системе «Меркурий» потребовала многомиллионных затрат для доработки внутренних систем и разработку интеграционного решения», — отмечает компания.



Определенные сложности в «стыковке» внутренних систем, ЭВС и порядка отгрузки продукции клиентам остаются и у компании Danone (бренды Danone, «Активиа», «Простоквашино», «Растишка» и др.), рассказал «Агроинвестору» представитель производителя. Однако он выразил надежду, что за оставшиеся дни компания сможет разрешить большинство из них. Представитель «Союзмолоко» сказал «Агроинвестору», что в Минсельхозе создана рабочая группа по организации прослеживаемости молочной продукции, в которую входят представители более 20 компаний. В рамках рабочей группы решаются организационные и технические вопросы, а также механизмы проведения нагрузочных тестирований.



По данным Россельхознадзора, сегодня в «Меркурии» оформляется в среднем около 150 млн электронных ветсертификатов в месяц, из них на готовую молочную продукцию свыше 4,4 млн документов, выписанных 13,6 тыс. хозяйствующих субъектов. По итогам апреля из числа переработчиков наибольшее количество электронных ветсертификатов оформили удмуртский «Милком», липецкий перерабатывающий потребительский кооператив «Кузминки-молоко», челябинское «Подовинновское молоко». С начала 2019 года систему стали использовать перерабатывающие заводы «ЭкоНивы», ранее рассказывал президент группы Штефан Дюрр. Также система внедрена на перерабатывающих мощностях агрохолдинга «Кабош» (Псковская область) «и никаких проблем в оформлении» компания не видит, говорил «Агроинвестору» гендиректор «Кабош» Дмитрий Матвеев. По его словам, не видят никаких проблем в использовании ЭВС для готовой молочной продукции и торговые сети.



Торговая сеть «Лента» не ожидает перебоев с поставками молочной продукции в случае готовности ее партнеров к работе в системе, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба ритейлера. «Чтобы минимизировать риски, мы проводим тестовые работы с нашими поставщиками», — уточнила она. Сети X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» на запросы «Агроинвестора» не ответили.



Система обязательной электронной сертификации введена в России с 1 июля 2018 года и за это время подтвердила свою эффективность, ранее заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, благодаря «Меркурию» выявляется фальсифицированная и контрафактная продукция, а за счет включения в «Меркурий» готовой молочной продукции определенным образом будет почищен и этот рынок. Согласно оценке Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% не соответствовали заявленному составу. «Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, на данный момент является эффективным способом решения этой проблемы», — уверено надзорное ведомство.

