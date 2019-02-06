Штефан Дюрр возглавил «Союзмолоко»

Андрей Даниленко покидает пост председателя правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), который он занимал с момента основания объединения в 2008 году. Об этом Даниленко сообщил в ходе X съезда союза, который проходит в рамках выставки «Агрофарм». По его словам, он остается в агроотрасли и будет заниматься не только вопросами молочной отрасли. Новым председателем «Союзмолоко» станет совладелец и президент холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в стране производителя молока, Штефан Дюрр.



По словам Дюрра, он узнал об этом «буквально вчера». Осенью прошлого года бизнесмен стал сопредседателем союза. В своем выступлении он отметил, что производство молока в стране продолжит расти, однако важно, чтобы сохранилась действующая господдержка отрасли. Так же он обратил внимание, что для развития производства необходимо ужесточить борьбу с фальсификатом.



Андрей Даниленко родился в 1967 году в Сан-Франциско (Калифорния, США) в семье русских эмигрантов. С 1989 года постоянно живет в России. В 1995 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 2004-м — факультет менеджмента Санкт-Петербургской Академии права и бизнеса. В том же году окончил программу повышения квалификации «Стратегическое управление агропромышленными компаниями (корпорациями)» Академии народного хозяйства при правительстве России. В 1986—1989 годах Даниленко руководил курсами русского языка в американо-российском институте в Сан-Франциско. Одновременно был координатором в Центре российско-американских инициатив по программам обмена специалистами. С 1989 по 1992 год Андрей Даниленко работал международным директором в Московской городской больнице №17, где занимался вопросами установления сотрудничества с США и с Европейскими организациями в области профилактики и лечения алкоголизма и наркомании.



В 1993-м основал и возглавил фонд «Русские Фермы», в 1997-м — одноименную группу компаний. С 2008 года — председатель правления Национального союза производителей молока, член Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российского аграрного движения — РАД”. Также Даниленко является членом комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере, членом Общественного совета при Минсельхозе, Общественного совета при Ассоциации компаний розничной торговли (АККОРТ). С 2011 года — председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, с 2013-го — заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ. Входит в состав советов директоров в качестве независимого директора «Русской молочной компании», «Дамате», агрофирмы «Дмитрова гора». С 2014 года — руководитель комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».



Штефан Дюрр родился в 1964 году в провинции Баден-Вюртемберг (Германия). В Советский Союз первый раз попал в 1989 году, приехав студентом на стажировку. Бизнес в России Дюрр начинал с поставок импортной сельскохозяйственной техники, сейчас это направление развивает компания «ЭкоНива Техника». В 1994 году Дюрр основал агрохолдинг «ЭкоНива-АПК», сейчас компания является крупнейшим российским производителем сырого молока: по итогам 2018 года материнская компания Ekosem-Agrar рассчитывала выйти на показатель в 500 тыс. т. В прошлом году «ЭкоНива» вела строительство 14 животноводческих комплексов в пяти регионах, общая сумма инвестиций в новые производства оценивалась в 41,8 млрд руб. К началу 2019 года сельхозпредприятия компании работали в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 500 тыс. га. К 9 января общее поголовье КРС компании составляло 134,3 тыс. животных, в том числе 67,9 тыс. фуражных коров.

