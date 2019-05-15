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Компании
Сын вице-премьера приобрел молочное хозяйство в Рязанской области
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
15 мая 2019
Благодаря сделке дойное стадо подконтрольных Никите Гордееву ферм увеличилось в 1,5 раза
Дойное стадо фермы «Бельки» насчитывает 200 коров
Фото: Ю. Эйвазова

Никита Гордеев, сын вице-премьера Алексея Гордеева, стал владельцем молочной фермы «Бельки» в Рязанской области. Как следует из данных kartoteka.ru, принадлежащее Никите Гордееву ООО «Возрождение» стало собственником хозяйства в конце 2018 года.

ООО «Бельки» занимается производством молока и выпуском кормов для собственных нужд и нужд населения, указано на сайте Касимовского района Рязанской области. Поголовье коров на ферме составляет 200 животных, в 2017 году хозяйство произвело 500 т молока и 12 т мяса, говорится в прогнозе социально-экономического развития Погостинского сельского поселения, где расположена ферма. Площадь сельхозугодий в собственности «Бельков» - 836 га. Как сообщил «Коммерсанту» местный чиновник, новый собственник планирует расширить площадь угодий за счет прилегающих участков еще на 500 га, а также утроить поголовье. Дозвониться до бывшего основного владельца «Бельков» Александра Бирюкова «Агроинвестору» не удалось, Никита Гордеев от комментариев отказался.

По российским меркам «Бельки» являются небольшим хозяйством, которым в российских реалиях приходится непросто, отмечает управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. «Как правило, подобные фермы создавались на базе советских совхозов, при этом масштаб производства не позволяет инвестировать достаточно средств в реконструкцию, кадры, технологии и т. д.», — сказал «Агроинвестору» Груздев. Как следствие такие компании зачастую проигрывают по эффективности крупным игрокам рынка. «Небольшие хозяйства распространены, например, в европейских странах, однако там есть кооперативы, развита инфраструктура, так что европейскому фермеру не приходится тратиться на ветеринаров, зоотехников, производство кормов, технику и т. д. У нас же фермы вынуждены иметь все свое», — напомнил он.

Само ООО «Возрождение» обрабатывает 3 тыс. га земли и имеет 400 дойных коров, говорится на сайте DairyNews. Хозяйство ранее входило в холдинг «ОкаАгро» Никиты Гордеева, однако в конце 2017 года основные активы холдинга были проданы «ЭкоНиве» Штефана Дюрра. Как рассказывал Дюрр «Агроинвестору», дойное стадо «ОкаАгро» насчитывало около 3 тыс. коров и актив является «хорошим современным комплексом». «Возрождение» в сделку не вошло.

По оценке Минсельхоза, в прошлом году средний уровень рентабельности от реализации сырого молока в стране без учета субсидий составил 15%, что на 11,2 п. п. ниже показателя 2017-го. После падения в первой половине 2018 года закупочные цены на сырое молоко стали восстанавливаться, восходящая динамика сохраняется и в первые месяцы 2019 года, отмечает «Союзмолоко». В марте средняя цена на сырое молоко составляла 25 руб./кг (без НДС), что на 5,4% выше уровня марта 2018-го, но на 1,8% ниже марта 2017-го. Вместе с тем давление на цены, помимо сезонного фактора, оказывают продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения и дефицит спроса на молочную продукцию, возросший импорт готовой молочной продукции в начале года, а также риск увеличения запасов, перечисляют аналитики «Союзмолоко».

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