Совладелец «А2 молоко» купил 10 тысяч гектаров в Волгоградской области

Холдинг Prodalliance Ltd бывшего топ-менеджера группы МДМ Евгения Туголукова вышел из капитала хозяйства «Волго-Агро», управляющего 10 тыс. га в Волгоградской области. Как следует из данных kartoteka.ru, с декабря 2018-го новым владельцем является «Новая инвестиционная группа» Сергея Жданова, которой принадлежит 50% производителя молочных продуктов ООО «А2 молоко».



Источник «Коммерсанта», близкий к компании, подтвердил, что сделка с «Волго-Агро» закрыта, не вдаваясь в подробности. «Новая инвестиционная группа» и Prodalliance не запросы не ответили.



Площадь хозяйства «Волго-Агро» составляет 10,1 тыс. га, основная деятельность — растениеводство: предприятие занимается выращиванием озимой пшеницы, ячменя, подсолнечника, нута, указано на сайте Prodalliance. Сейчас в структуре Prodalliance остается другой, более крупный сельхозактив — ООО «Дон-Агро» в Ростовской области, ранее входившее в холдинг «Разгуляй». «Дон-Агро» занимается растениеводством (земельный банк — 52,5 тыс. га) и животноводством (по состоянию на февраль 2018 года стадо КРС насчитывало 3,9 тыс. животных, в том числе 2 тыс. фуражных коров).



Вероятно, что руководство Prodalliance решило сконцентрироваться на развитии своего основного сельскохозяйственного актива «Дон-Агро», рассуждает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «В этом случае продажа «Волго-Агро», которое в пять раз меньше по площади, выглядит вполне логичной», — говорит он. Также, по словам Лукашова, могла иметь место не только географическая концентрация деятельности Prodalliance, но и технологическая — в виде развития животноводства и производства молока. Цена сделки могла составить порядка 200 млн руб., оценивает он.



Согласно данным аналитического центра «СовЭкон», средняя цена 1 га земли в Волгоградской области в 2018 году составила 35 тыс. руб./га, снизившись за год на 22%. Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов оценивает цену гектара в Камышинском районе Волгоградской области, где расположено «Волго-Агро», ниже — в 10-20 тыс. руб./га. Таким образом, стоимость актива могла составить 100-200 млн руб. «Это достаточно сухая зона, что и отражается на цене. При этом в северных районах Волгоградской области цены могут доходить до 40-50 тыс. руб. за гектар», — пояснил «Агроинвестору» Новоселов. На сайте Prodalliance указано, что на территории Камышинского района среднегодовое количество осадков составляет 335 мм. Вместе с тем температура воздуха обеспечивает испарение с открытой водной поверхности в течение года 800-850 мм влаги, то есть в два-три раза больше, чем выпадает с осадками.



По словам Новоселова, сейчас, как и все последнее время, интерес инвесторов в первую очередь сосредоточен на территориях, наиболее подходящих для растениеводства — это центр и юг Ростовской области, Краснодарский край, запад Ставропольского края, Воронежская, Курская, Липецкая области и т. д. В соответствии с мониторингом «СовЭкона», в 2018-м средняя цена сельхозземель на Кубани составляла 130 тыс. руб./га, в Ростовской области — 108 тыс. руб./га, в Ставропольском крае — 94 тыс. руб./га. «К зонам, где наблюдается нехватка влаги, интерес, безусловно, ниже, но он также есть», — заверил Новоселов.



«Новая инвестиционная группа» специализируется на управлении предприятиями средней капитализации в машиностроении, нефтесервисе, сельском хозяйстве, фармацевтике и др. Как указано на ее сайте, цель группы — капиталовложение в недооцененные активы с целью дальнейшего оздоровления и повышения их стоимости. По данным kartoteka.ru, в частности, группе принадлежит 50% в ООО «А2 молоко» и 51% в ООО ТД «Агромаркет», основной вид деятельности которого — выращивание овощей.

