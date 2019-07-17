Сингапурская Olam выкупила долю Наума Бабаева в «Русмолко»

Сингапурская Olam International увеличила до 100% свою долю в «Русской молочной компании («Русмолко»), основанной Наумом Бабаевым. Об этом сообщила «Русмолко». «В июне 2019 года основатель и миноритарный акционер «Русмолко» Наум Бабаев реализовал остававшуюся у него долю посредством опциона, таким образом компания «Русмолко» полностью перешла в собственность Olam», — говорится в сообщении компании.



Ранее сингапурская компания владела 75% в «Русмолко», эту долю Olam получила в январе 2012 года в обмен на вложение в российскую компанию $75 млн. Согласно отчету Olam по итогам прошлого года, в 2018-м ей принадлежало уже 93% акций «Русмолко», последний раз доля в 75% была указана в отчете по итогам 2015-го. В период с 2012 по 2018 год был реализован ряд инвестпроектов, в том числе построены крупнейший на то время в России молочно-товарный комплекс на 4,6 тыс. голов в Пензенской области, центр по воспроизводству стада на 5,2 тыс. голов КРС, элеватор мощностью 100 тыс. т единовременного хранения и комплекс по подготовке семян годовой мощностью 25 тыс. т. Сейчас поголовье КРС «Русмолко» превышает 21,5 тыс. животных, земельный банк компании — более 150 тыс. га.



Увеличением доли Olam до 100% подтверждает заинтересованность в инвестировании в российскую молочную отрасль, отмечается в сообщении «Русмолко». В планах сингапурского инвестора удвоить объемы производства молока в ближайшие три года, преодолев отметку в 500 т в сутки, и войти в топ-3 производителей молока-сырья в России. В рейтинге агентства Milknews и консалтингового агентства Streda Consulting по итогам 2017 года компания занимала 11-е место с объемом производства 75 тыс. т. В 2018-м валовой надой молока увеличился до 85 тыс. т.



Бабаев назвал привлечение Olam на российский рынок в 2012 году одним из самых важных этапов в его жизни и первой иностранной инвестицией такого масштаба в российский АПК, а конкретнее — в российское молочное животноводство. «Многие считают эту отрасль малопривлекательной для инвесторов, но за многие годы совместной работы нам удалось создать успешную модель, основанную на синергии команды и технологий в этой области», — прокомментировал он сделку. Старший вице-президент Olam и гендиректор «Русмолко» Суманта Кумар Де в свою очередь пообещал, что в будущем продолжит сотрудничество с Бабаевым.



Два года назад Бабаев в интервью «Ведомостям» рассказывал, что должен выйти из бизнеса в 2019 году и сделка не может сорваться: «У нас все прописано изначально». Как сообщал в июне «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к компании источники, Наум Бабаев утратил интерес к «Русмолко», давно отошел от управления и хочет сосредоточиться на развитии группы «Дамате» - крупнейшего российского производителя индейки, которым бизнесмен владеет вместе с Рашидом Хайровым. Кроме индейки «Дамате» развивает и молочное направление: в группу входят молочный комплекс в Тюменской области на 4 тыс. коров и молочный комбинат «Пензенский».



Получение Olam полного контроля в «Русмолко» является прекрасным примером того, как работают крупные мультинациональные корпорации: они разрабатывают долгосрочный план и его придерживаются, комментирует руководитель проектов по оценке бизнеса и нематериальных активов НАО «Евроэксперт» Алеся Нестерова. В шестилетней стратегии на 2019-2024 годы Olam International сказано, что они планируют продолжить инвестировать в предприятия, в которых уже стабильно работают, и что они хотят расширить свою вовлеченность в молочное животноводство в России. «В стратегии также указано, что корпорация планирует до 2024 года вложить $3,5 млрд в капитальное строительство, и это делает планы по удвоению поголовья «Русмолко» абсолютно реальными», — уверена Нестерова.



По ее оценке, Olam могла потратить на выкуп 25-процентной доли Бабаева до 1 млрд руб. «Желание Olam International быть единоличным владельцем данного бизнеса может быть продиктовано получением полного контроля над активом и возможности принятия безоговорочных решений, принимая во внимание стратегические планы развития компании», — добавила Нестерова.

