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Компании
Сингапурская Olam может выкупить долю Наума Бабаева в «Русмолко»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
21 июня 2019
К 2021 году компания намерена увеличить валовой надой вдвое до 180 тысяч тонн
К концу 2018 года поголовье КРС у «Русмолко» насчитывало 20,5 тысяч животных
Фото: «Русмолко»

Сингапурская Olam International, которая стала основным владельцем Русской молочной компании («Русмолко») в 2012 году, может выкупить оставшиеся 25% у ее основателя Наума Бабаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской компании, и собеседника в окружении бизнесмена. По словам одного из них, соответствующий опцион у Olam появился еще в 2012 году. Тогда сингапурская группа договорилась о вложении $75 млн в «Русмолко» в обмен на 75% бизнеса.

По данным издания, Бабаев утратил интерес к «Русмолко» и давно отошел от управления компанией. У Olam, напротив, есть планы на актив. Так, до 2021 года «Русмолко» планирует удвоить поголовье молочных комплексов в Пензенской области, что позволит увеличить производство до 180 тыс. т сырого молока в год. Бабаев, в свою очередь, хочет сосредоточиться на развитии группы «Дамате», крупнейшего производителя индейки в России, которым бизнесмен владеет вместе с Рашидом Хайровым. Телефон Бабаева в пятницу не отвечал, представитель «Русмолко» от комментариев отказалась.

Согласно собственным данным, «Русмолко» входит в число ведущих производителей молока-сырья в России. В рейтинге агентства Milknews и консалтингового агентства Streda Consulting компания занимала 11-е место с объемом производства 75 тыс. т по итогам 2017 года. В 2018-м валовой надой молока в компании увеличился до 85 тыс. т, поголовье КРС на конец года составляло 20,5 тыс. животных.

Под управлением «Русмолко» находится 156 тыс. га земли — это 28-е место в рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев. В прошлом году компания заготовила 126 тыс. т зеленой массы на силос и сенаж, 14 тыс. т кукурузы на корнаж, а также 87 тыс. т зерновых и зернобобовых агрокультур, 100 тыс. т сахарной свеклы. В этом году она заявила о намерении увеличить заготовку кормов на 30% для растущего поголовья своих молочных комплексов в Пензенской области. С 2017 года «Русская молочная компания» развивает новое направление — семеноводство.

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