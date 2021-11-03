Минсельхоз допустил рост цен на молочные продукты

Некоторые хозяйства принимают решение о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности М. Стулов

Минсельхоз представил в правительство доклад, в котором проанализированы цены на сахар, подсолнечное масло, зерновые, хлеб, муку, макароны, мясо, молоко, яйца, рыбу и овощи, сообщили «Известия». В документе указано, как продукты подорожали за год, какие меры по стабилизации цен были приняты и какие еще можно предпринять. Молочная продукция стала единственной категорией продовольственных товаров, для которой Минсельхоз допустил рост цен. Авторы доклада констатировали рост себестоимости производства по всем видам животноводческой продукции.



Из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов стоимость сырого молока у производителей поднялась до 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — до 49,1 руб./кг (+7,9%), сливочного масла — до 526,3 руб./кг (+5,9%), сыров — до 391,5 руб./кг (+4,1%), пишут «Известия» со ссылкой на доклад. «С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию», — говорится в документе.



С 2020 года производители молочной продукции работали в условиях подорожания основных составляющих себестоимости и сдерживали взрывной рост цен за счет собственной прибыли, отмечает ведомство. Чтобы поддержать участников рынка, Минсельхоз до конца года обещает направить в отрасль 10,6 млрд руб. на компенсацию части затрат на закупку кормов для КРС. Ранее предприятиям также разрешили наносить коды на упаковку типографским способом, чтобы им не пришлось покупать специальное оборудование. Кроме того, при маркировке они пользуются бесплатным софтом. Все это минимизирует риск подорожания молочных продуктов из-за обязательной маркировки, отмечает министерство.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что в 2021 году наблюдается серьезный рост себестоимости сырья. Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в сентябре 2021-го составил 102,6%, себестоимость за месяц увеличилась на 2,6% и по-прежнему заметно (+16,6%) превышала уровень соответствующего периода 2020 года.



По словам Белова, с прошлого года темпы роста себестоимости существенно увеличились. «Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, а также ослабление курса рубля и повышение цен на минеральные удобрения. Все обозначенные факторы привели к тому, что себестоимость производства молока вышла на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, — рассказал Белов. — Одни принимают решение о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство, другие — о пересмотре рационов для их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока».



Пока это не массовые явления, но их можно рассматривать как сигналы рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока, считает Белов. По итогам восьми месяцев темпы прироста производства товарного молока в организованном секторе замедлились до 1,1%, в том числе за счет ускоренного сокращения поголовья (-1,4% в сельхозорганизациях в начале сентября 2021-го в сравнении с тем же периодом 2020 года) и снижения продуктивности в отдельных регионах, продолжает он. По мнению главы союза, особенно важно, что в ряде крупнейших регионов-производителей товарного молока — например, в Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях, Ленинградской области -валовые надои снижаются наиболее быстро.



Серьезно выросла себестоимость и в переработке — на 12-14% в зависимости от категории молочной продукции, оценил Белов. У игроков рынка возникает много сложностей с точки зрения реализации проектов по маркировке на практике, сказал он. «Это касается, прежде всего, внедрения решений и готовности интеграторов поставлять оборудование. В этой связи мы наблюдаем очень серьезный рост стоимости упаковки для тех предприятий, которые выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки», — сказал глава «Союзмолока».



В числе других актуальных административных мер эксперт назвал ужесточение экологической повестки — и в части реализации проектов по РОП за утилизацию упаковки, и в части углеродного регулирования. «Все это серьезно влияет на экономику производства. Повышение себестоимости производства и переработки молока не было компенсировано повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем секторах, в связи с чем многие предприятия отрасли столкнулись с существенным снижением уровня доходности, а в ряде случаев деятельность стала убыточной», — прокомментировал Белов.



В среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием факторов повышения себестоимости ее производства в 2020 — 2021 годах, а также растущей стоимостью импорта, доля которого составляет около 16%, отметил Белов. В качестве необходимых мер «Союзмолоко» предлагает сохранить действующие меры господдержки сектора, а также рассмотреть возможность увеличения бюджета на субсидирование за литр товарного молока для поддержки операционной деятельности производителей. Кроме того, адресная продовольственная помощь социально незащищенным слоям населения стала бы эффективным инструментом поддержки спроса в свете сокращения реально располагаемых доходов населения, считает союз.

