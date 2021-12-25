«Молвест» с 2015 года занимается выращиванием и продажей нетелей «Молвест»

ГК «Молвест» с 2015 года занимается выращиванием и продажей нетелей с на базе «СХП «Новомарковское» (Воронежская область). В декабре прошлого года компания закончила строительство Центра генетики и селекции на 7 тыс. голов КРС стоимостью 1 млрд руб. О работе центра «Агроинвестору» рассказал гендиректор хозяйства «Новомарковское» Владимир Пулин.



— С чем было связано решение создать Центр генетики и селекции?



- Центр селекции и генетики создавался в первую очередь для усовершенствования технологии выращивания племенного молодняка. Основная задача нашего предприятия — обеспечение российского рынка здоровым адаптированным племенным скотом с высоким генетическим потенциалом, который по своему качеству абсолютно не уступает импортному.



Таким образом мы и себя обеспечиваем животными, и создали новую часть сельскохозяйственного бизнеса — продажа нетелей. Они сейчас пользуются большим спросом, так как есть сложности с закупкой животных за границей в связи с ковидными ограничениями и ростом курсов основных валют.



Первоначально все животные для нашего селекционного центра завозились из-за рубежа. В России они не производились. Однако программа по развитию сельского хозяйства в нашей стране продолжается, сохранена господдержка в части возмещения части капитальных затрат на строительство животноводческих комплексов, и появляющиеся мощности нужно заполнять животными.



Произведенные в нашем Центре нетели в отличие от импортных более адаптированы к российским условиям — к кормам, выращенным в нашей стране. Также животные демонстрируют хорошие показатели в плане стрессоустойчивости и сохранности.



— То есть, для российских комплексов животные, выращенные в наших СГЦ, подходят лучше, чем импортные?



- Безусловно. В Европе, как правило, много небольших хозяйств, где животные гуляют на вольном выпасе, доятся вручную. Нам же необходимы коровы, которые адаптированы к стойловому содержанию и автоматическому доению. Мы работаем над тем, чтобы они соответствовали данным требованиям.



— Что необходимо для получения животных высокого качества?



- Высокое качество в нашем случае можно получить за счет совершенствования технологических процессов и селекционно-племенной работы. В нашем центре мы работаем в этих двух направлениях. Туда поступают животные с лучшим генетическим потенциалом: телки, рожденные от коров с самыми высокими показателями удоя, и быков, которые дают потомство с закрепленными параметрами, интересными рынку — это высокая продуктивность, здоровье животного, легкость отела, молоко высокого качества по показателям жира и белка.



— Оказываете ли вы поддержку своим клиентам? На каких этапах?



- Не всем животноводам нужна наша поддержка, однако тем, кому она необходима, мы ее оказываем — как в плане технологий содержания, так и в плане составления рационов. Оказываем консультационные услуги до тех пор, пока покупатель полностью не получит всю необходимую информацию о работе как с породой, так и со скотом вообще, поскольку среди клиентов бывают и новички — те, кто только начинает заниматься разведением КРС.







— Центр начал работу год назад, чего удалось добиться за это время?



- За год работы центра селекции и генетики была полностью пересмотрена организация воспроизводства телок. В результате на сегодняшний день с начала года мы продали более 5,8 тыс. нетелей разных пород, разводимых в нашем хозяйстве, до этого продавали по 4 тыс. животных в год. До конца года планируем выйти на показатель в 6 тыс. голов.



Систему выпойки телят мы позаимствовали в Канаде, но за период работы СГЦ существенно ее изменили, в итоге теперь показатель выбытия телят у нас не превышает 1,5-2%. Кроме того, мы реализовали планы по улучшению показателей по привесам. Нашей целью было добиться увеличения привеса более, чем на 700 г за 2021 год, и мы уже превысили этот показатель.



— Как у вас организована логистика?



- Мы поставляем животных в разные регионы России, начиная от Оренбургской области заканчивая Липецкой. Перевозим нетелей в специальных скотовозах, у нас есть площадки для остановок.



— Спрос на ваших животных на рынке высокий?



- В этом году животноводческие предприятия находятся в непростом положении, поэтому пока 1200 нетелей, которых мы планировали продать на текущий момент, мы так и не реализовали. Производители молока рассчитывали получить кредиты на приобретение животных, обращались к нам, однако отменяли заявки из-за отсутствия финансирования.



- Какие породы сейчас пользуются наибольшим спросом?



- С некоторыми крупными предприятиями мы работаем несколько лет в рамках реализации племенного скота. Породы, разводимые в нашем хозяйстве, редкие для России, поэтому спрос есть на всех.



Наибольшим спросом пользуется порода джерси, и мы — одна из немногих компаний, которая занимается ее производством в России. Ее продуктивность на уровне 6-6,5 тыс. кг молока в год, показатели по жиру и белку молока у этой породы — 5,8-6% и 4,3% соответственно. Для сравнения, у голштинской породы эти показатели находятся на уровне не более 4% и 3,2% соответственно. То есть, за молоко, полученное от коров джерсейской породы, можно получить достаточно привлекательную цену. Немаловажно также, что молоко, которое дают коровы этой породы, хорошо подходит для производства сыра в плане выхода продукта и его вкусовых качеств.



— Какая доля нетелей, выращиваемых центром, поступает на продажу, сколько используется для ремонта и расширения своего стада?



- За год планируется получить не менее 8 тыс. нетелей, из которых 25% будут использованы для ремонта основного стада, а остальные — проданы.



— Вы планировали начать экспорт нетелей, поставки еще не начались?



- План реализации нетелей расписан на полгода вперед. В 2022 году рассчитываем начать продажи в страны Таможенного союза. Соответствующие переговоры уже ведутся, причем начались они по инициативе покупателей, однако из-за пандемии мы пока не смогли посетить производственные площадки друг друга. Надеемся, в следующем году это произойдет.



— Насколько сложно выйти на внешний рынок в этом сегменте?



- В целом пока российским производителям еще не очень доверяют — это больше психологический фактор. Все знают, что с конца 1980-х и до середины 2000-х сельское хозяйство у нас находилось в упадке, и людям необходимо время, чтобы увидеть, насколько изменилась ситуация.







— С какими трудностями в работе приходится сталкиваться и как их решаете? В частности, как у вас обстоят дела с кадрами, нет ли дефицита специалистов?



- Значительных трудностей в работе не возникает. Все вопросы решаем коллективно. Дефицита специалистов нет — все вакансии закрыты. Мы плотно сотрудничаем с аграрными вузами Курска и Воронежа. Ежегодно в нашем хозяйстве проходят практику до 50 студентов, которые учатся на зоотехников и ветеринаров. Выпускники проходят стажировку, лучшие из них остаются для трудоустройства. В этом году мы приняли на работу шесть молодых специалистов.



По рабочим профессиям определенная текучка есть, но небольшая. Средний возраст наших сотрудников — 35 лет. Это говорит о том, что на нашем предприятии интересно строить карьеру молодым работникам. Для каждого сотрудника у нас созданы все условия для комфортного проживания и трудовой деятельности. Мы предлагаем достойную заработную плату. Кроме того, мы делаем все для создания хорошего микроклимата в коллективе.



— Какие технологии и методы селекции использует ваш центр? Каковы планы по совершенствованию селекционной работы?



- Селекционная работа — это долгий и непростой процесс, который заключается в совершенствовании и закреплении основных хозяйственно-полезных признаков у разводимых животных. Важно идти в ногу с потребностями рынка, которые меняются очень стремительно, заранее чувствовать, что будет востребовано, какие животные будут максимально соответствовать желаниям потребителя. На сегодня для ускорения темпа воспроизводства используем такие инструменты как сексированное семя, геномное тестирование, трансплантацию эмбрионов. Благодаря этой технологии выход телок составляет 86%.



Селекция начинается с дойного лактирующего стада. Нами определено племенное ядро — животные, которые максимально близки к идеалу по ряду параметров. В числе этих параметров — рекордная продуктивность, конституционные особенности. От этих животных выбираются телочки. К осеменению они подходят в 12-13 месяцев, и согласно генетическим показателям и желаемому результату, мы подбираем им быков. Ориентируем их или на продуктивность, или на качественные показатели молока, или на параметры конституции, которая в том числе включает легкость отела. В следующем поколении мы смотрим, удалось ли нам улучшить показатели телочки относительно ее мамы. Три предыдущих года племенное ядро у нас составляло 148 голов, сейчас — около 520.



— Отбор животных по каким хозяйственно-полезным признакам сейчас у вас в приоритете?



- Технический прогресс и роботизация основных процессов в животноводстве требуют целенаправленного подхода к селекции. В последнее время возрастает интерес к генотипу бета и каппа-казеина, так как он оказывает прямое влияние на качество получаемого молока и его пригодность для производства сыра. Немаловажным показателем является конверсия корма, потому что затраты на корма в структуре себестоимости молока занимают до 50% и выше. При этом также не стоит упускать молочную продуктивность и показатели воспроизводства.



Сейчас есть спрос на животных, пригодных для роботизированного доения, а это и темперамент, и форма вымени, и скорость молокоотдачи, и другие показатели. Хотя сегодня роботизированных ферм в России не так много, но тем, которые есть на рынке, нужны животные с особыми генетическими показателями.



— Какой вклад центр вносит в бизнес «Молвеста»?



- Этот центр дает серьезные перспективы для развития нашего бизнеса в селекционно-генетическом направлении. Наши основные планы по генетике — совершенствование породного состава стада. Наша задача — отвечать требованиям рынка в плане создания животных с высоким генетическим потенциалом и коротким сроком окупаемости.

