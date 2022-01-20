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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

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Китайская компания построит в Татарстане молочный завод за 5,7 млрд рублей

Там будет производиться сухое молоко

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Выпускаемая продукция будет поставляться в Китай
evromol.com
Выпускаемая продукция будет поставляться в Китай
evromol.com

Китайская компания «Сычуань рэйлвэй инвестмент современное развитие сельского хозяйства» планирует вложить 5,7 млрд руб. в строительство молокоперерабатывающего завода в Татарстане. Об этом на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития республики (АИР) сказал замгендиректора компании-инвестора Ван Гэ, сообщила пресс-служба агентства. 

По словам Ван Гэ, завод будет выпускать сухое молоко, годовой объем производства составит 19,2 тыс. т, мощность переработки — 500 т молока-сырья в сутки. Отмечается, что продукция будет производиться в соответствии с китайскими нормативами и европейскими стандартами. Ее планируется экспортировать в Китай по железной дороге. 

По данным издания «Казанский репортер», данный завод — часть проекта по созданию агропарка в Приволжском федеральном округе в рамках межправительственного сотрудничества в формате «Волга — Янцзы», который включает создание животноводческого комплекса, молокоперерабатывающего завода, мясоперерабатывающего предприятия и логистического центра.

Татарстан был выбран Китаем для строительства предприятия из-за лидерства региона в производстве сырого молока, отмечает издание со ссылкой на слова Ван Гэ. Сам же Китай заинтересован именно в сухом молоке: по словам топ-менеджера, оно стоит $3,65 тыс. за тонну. Глава АИР Татарстана Талия Минуллина отметила, что район, в котором появится новое предприятие, еще не определен. В первую очередь рассматриваются территории, где производится больше всего молока. Логистика является вторым ключевым фактором при выборе места после сырья.

Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что «Сычуань» работает в России уже около трех лет. Компания также реализует проект строительства завода по переработке молока в Чувашии. «Насколько я знаю, молочные фермы остались на территории Чувашии. Молочный завод целесообразнее размещать в Татарстане, так как сырья в этой республике больше, чем в Чувашии. К тому же оно более привлекательно по цене», — отметил эксперт. По его словам, новый завод будет полностью ориентирован на экспорт в Китай. «Этот проект реализуется в рамках обеспечения продовольственной безопасности Китая, он обсуждается уже давно. Сроки реализации сдвинулись примерно на полтора года на фоне пандемийных ограничений», — добавил Груздев. 

В конце 2020 года депутат Госсовета Чувашии, член фракции КПРФ Александр Андреев говорил, что китайский инвестор выбрал Татарстан для строительства своего завода по переработке молока, хоть изначально планировалось возводить его в Чувашии. «Основная причина завершения реализации проекта в том, что наше население категорически против строительства этого завода, — пояснял он. — Мы не против инвестиций. Мы за прозрачные, открытые инвестиции в интересах и с учетом мнения жителей Чувашии в соответствии с действующим законодательством».

Екатерина Шокурова 

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