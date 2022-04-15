разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компании

Липецкий агрохолдинг расширит мощности железнодорожного терминала

Также компания увеличит объемы переработки на заводе растительных масел

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Мощность единовременного хранения действующего элеваторного комплекса составляет 65 тысяч тонн
СХП «Мокрое»
Мощность единовременного хранения действующего элеваторного комплекса составляет 65 тысяч тонн
СХП «Мокрое»

Агрохолдинг (СХП) «Мокрое» завершает строительство дополнительного элеватора емкостью 40 тыс. т при железнодорожном терминале в Лебедяни Липецкой области, сообщила компания. Она рассчитывает, что благодаря новым мощностям упростится логистика и увеличится производительность предприятия. Мощность единовременного хранения действующего элеваторного комплекса составляет 65 тыс. т.

«Готовность объекта — более 50%. Есть подъездные пути, заложен фундамент, осталось установить сами силосные корпуса элеватора, — рассказывает гендиректор агрохолдинга «Мокрое» Ирина Бачурина. — В связи с резким повышением цен мы вынуждены были скорректировать сроки запуска нового элеватора в эксплуатацию. Однако мы ищем возможности дальнейшего финансирования, чтобы запустить объект». По ее словам, благодаря новому комплексу не нужно будет вкладывать дополнительные средства в перевалку: зерно и масличные с элеватора будут сразу поступать в вагоны.

Ранее агрохолдинг построил в Лебедяни терминал по загрузке зерна в железнодорожные вагоны мощностью до 4 тыс. т единовременного хранения с собственными подъездными путями, 15 вагонами, маневровым колесно-рельсовым тягачом. Мощность погрузки — 150 т в час. На терминале есть узлы приема как с железнодорожного, так и с автомобильного транспорта.

Также компания сообщила, что планирует увеличить объемы переработки на своем заводе растительных масел с 500 т до 900 т в месяц. Благодаря модернизации и установке дополнительного оборудования ожидается выход 350 т масла и 550 т гранулированного рапсового жмыха в месяц.

«Мы будем стараться увеличивать объем переработки на заводе растительных масел, в планах установка дополнительных прессов, — говорит первый заместитель гендиректора СХП «Мокрое» Александр Бачурин. — Что касается крайне актуальной темы импортозамещения, то у нас на заводе установлено чешское оборудование. Взаимозаменяемые комплектующие есть, и мы уже меняли их на отечественные аналоги. Но основные прессы, шнеки являются чешскими. Российских аналогов пока нет, так что проблемы в этом плане возможны. Наши специалисты занимаются поиском решений данного вопроса, чтобы уложиться в установленные сроки запуска в эксплуатацию этого объекта».

СХП «Мокрое» - по собственным данным, крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг Липецкой области. Предприятие было основано в 1993 году. Основная специализация — молочное животноводство, поголовье КРС голштинской породы составляет около 9 тыс. животных, также компания развивает овцеводство, свиноводство и пчеловодство. В 2020 году агрохолдинг вышел на первое место в регионе по валовому надою молока — более 116 т в сутки. Земельный банк компании — свыше 20 тыс. га.

Татьяна Кулистикова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №04, апрель 2022

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2022
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам

«Агроинвестор»

Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам
Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции

«Агроинвестор»

Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма