Липецкий агрохолдинг расширит мощности железнодорожного терминала

Мощность единовременного хранения действующего элеваторного комплекса составляет 65 тысяч тонн СХП «Мокрое»

Агрохолдинг (СХП) «Мокрое» завершает строительство дополнительного элеватора емкостью 40 тыс. т при железнодорожном терминале в Лебедяни Липецкой области, сообщила компания. Она рассчитывает, что благодаря новым мощностям упростится логистика и увеличится производительность предприятия. Мощность единовременного хранения действующего элеваторного комплекса составляет 65 тыс. т.



«Готовность объекта — более 50%. Есть подъездные пути, заложен фундамент, осталось установить сами силосные корпуса элеватора, — рассказывает гендиректор агрохолдинга «Мокрое» Ирина Бачурина. — В связи с резким повышением цен мы вынуждены были скорректировать сроки запуска нового элеватора в эксплуатацию. Однако мы ищем возможности дальнейшего финансирования, чтобы запустить объект». По ее словам, благодаря новому комплексу не нужно будет вкладывать дополнительные средства в перевалку: зерно и масличные с элеватора будут сразу поступать в вагоны.



Ранее агрохолдинг построил в Лебедяни терминал по загрузке зерна в железнодорожные вагоны мощностью до 4 тыс. т единовременного хранения с собственными подъездными путями, 15 вагонами, маневровым колесно-рельсовым тягачом. Мощность погрузки — 150 т в час. На терминале есть узлы приема как с железнодорожного, так и с автомобильного транспорта.



Также компания сообщила, что планирует увеличить объемы переработки на своем заводе растительных масел с 500 т до 900 т в месяц. Благодаря модернизации и установке дополнительного оборудования ожидается выход 350 т масла и 550 т гранулированного рапсового жмыха в месяц.



«Мы будем стараться увеличивать объем переработки на заводе растительных масел, в планах установка дополнительных прессов, — говорит первый заместитель гендиректора СХП «Мокрое» Александр Бачурин. — Что касается крайне актуальной темы импортозамещения, то у нас на заводе установлено чешское оборудование. Взаимозаменяемые комплектующие есть, и мы уже меняли их на отечественные аналоги. Но основные прессы, шнеки являются чешскими. Российских аналогов пока нет, так что проблемы в этом плане возможны. Наши специалисты занимаются поиском решений данного вопроса, чтобы уложиться в установленные сроки запуска в эксплуатацию этого объекта».



СХП «Мокрое» - по собственным данным, крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг Липецкой области. Предприятие было основано в 1993 году. Основная специализация — молочное животноводство, поголовье КРС голштинской породы составляет около 9 тыс. животных, также компания развивает овцеводство, свиноводство и пчеловодство. В 2020 году агрохолдинг вышел на первое место в регионе по валовому надою молока — более 116 т в сутки. Земельный банк компании — свыше 20 тыс. га.

