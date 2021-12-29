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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Регионы

В Ростовской области строится зерновой терминал за 3,3 млрд рублей

Его пропускная способность составит более 1,5 млн тонн в год

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Проект стартовал еще в 2019 году и реализуется поэтапно
А. Гордеев
Проект стартовал еще в 2019 году и реализуется поэтапно
А. Гордеев

Компания «Азовский морской терминал» строит в Азове Ростовской области зерновой терминал за 3,3 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации региона. Проект входит в перечень «100 губернаторских инвестпроектов». Пропускная способность терминала составит более 1,5 млн т в год с возможным увеличением до 2 млн т в год.

Проект стартовал еще в 2019 году и реализуется поэтапно, наращивая мощность перевалки. На полную мощность он должен выйти в 2024 году. В ходе реализации проекта инвестор планирует увеличить глубину причалов до 4-5 м, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам. При этом в 2019 году инвестиции в проект оценивались гораздо на уровне 2,6 млрд руб.

Проектом предусмотрен прием и обработка судов вместительностью до 5 тыс. т. На данный момент уже получено положительное заключение экологической экспертизы. Документация передана в Главгосэкспертизу. Также завершены строительно-монтажные работы по созданию весовой с лаборатории.

По данным kartoteka.ru, ООО «Азовский морской терминал» создано в 2010 году с уставным капиталом 24 тыс. руб. Его владельцами являются гендиректор машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Сорокин (50%), гендиректор Таганрогского литейного завода Владимир Масленский (25%) и глава зернового перевалочного склада «Агропрайм» Александр Алимов (25%). Все они — совладельцы таганрогского ООО «Жива», основным видом деятельности которого является торговля зерном.

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

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