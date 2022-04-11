Экспорт пшеницы из России начал замедляться

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду АО НК КТЖ

Объем экспорта пшеницы из России в апреле снизится до 1,7-2,1 млн т против 2,2 млн т в марте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Относительно прошлых сезонов апрельские отгрузки могут оказаться средними за последние годы. По данным центра, в апреле 2021 года Россия экспортировала 1,2 млн т пшеницы, а за тот же месяц 2020 года — 3,4 млн т.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов считает, что затухание темпов экспорта связано с исчерпанием квоты у многих экспортеров к концу сезона. Кроме того, хотя азовские порты работают, идет переключение поставок на терминалы Черного моря, что также сказывается на темпах отгрузок, отмечает он. По расчетам Сизова, за апрель-июнь Россия может экспортировать менее 5 млн т пшеницы, а месячные темпы вывоза до конца сезона будут на уровне 1,7 млн т.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, в апреле ожидается снижение объемов отгрузки зерна на экспорт. «Обусловлено это некоторой нормализацией взаимодействия с импортерами зерна. На март, помимо ранее запланированных, пришелся еще объем отгрузок зерна, отложенных с последней декады февраля, — рассказал он. — В апреле этот фактор уйдет, поскольку в марте экспортеры наверстали темпы поставок. Дальнейшее развитие ситуации сложно прогнозировать. Оно будет зависеть как от развития санкционной политики, так и от ее субъективной трактовки той или иной страной».



Директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с апреля по 1 июля остатки зерна к экспорту составляют 9,3 млн т, включая 3,8 млн т пшеницы. «Это примерно по 1 млн т в месяц. Уже в начале апреля экспорт меньше, чем в конце марта. Я думаю, снижение отгрузок связано с возможным изменением ценовой конъюнктуры», — прокомментировала она.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что серьезного падения экспорта сейчас не наблюдается. «Один фактор будет компенсировать другой. С одной стороны, действует запрет на экспорт в страны ЕАЭС, с другой — ожидается увеличенный экспорт из портов Черного и Азовского морей», — сказал эксперт «Агроинвестору». По словам Рылько, по состоянию на 8 апреля с начала месяца экспорт пшеницы составил 600 тыс. т. К аналогичной дате в марте было вывезено 450 тыс. т агрокультуры.



По данным «СовЭкона», спрос со стороны экспортеров относительно слабый. За неделю к 8 апреля закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% снизились с 18-19 тыс. до 17,5-18 тыс. руб. за тонну. Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах находится на уровне 17,62 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 16,6 тыс. руб. за тонну. Это минимальные показатели с середины марта. Что касается внутренних закупочных цен, то, по словам Зернина, предпосылок к их росту не наблюдается. «Укрепление рубля и выборка квот на экспорт зерна давят на цены внутреннего рынка вниз», — добавил он.



Несмотря на замедление месячных темпов отгрузок, Россия в этом сезоне может сохранить статус крупнейшего или второго по размеру поставщика пшеницы на мировом рынке. Минсельхоз США в апрельском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сельхозгоду на 1 млн т до 33 млн т. Корректировка произошла после существенного — сразу на 3 млн т до 32 млн т — снижения в марте. Как поясняется в отчете ведомства, оценка экспорта увеличена, поскольку поставки пшеницы за рубеж продолжаются по конкурентоспособным ценам. В то же время прогноз экспорта пшеницы ближайшего конкурента России — Евросоюза — снижен сразу на 3,5 млн т до 34 млн т. Это связано с тем, что поставки идут более низкими, чем ожидалось, темпами, поясняется в отчете.



Сизов отметил, что традиционные покупатели российской пшеницы не спешили переходить на европейское зерно, следовательно, ситуация с его наличием у них не такая тревожная, как многие предполагали, пишет «Коммерсантъ». В Египте в апреле уже начинается уборка своего урожая, поэтому страна, видимо, будет ждать снижения мировых цен для новых закупок. В то же время, по его словам, ряд крупных импортеров пшеницы на фоне спецоперации на Украине могут на какое-то время отказаться от черноморского зерна. На последнем тендере саудовской госкомпании SAGO с доставкой в сентябре впервые за несколько лет не было пшеницы из региона Черного моря, обращает внимание Сизов.

