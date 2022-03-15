Цены на пшеницу рекордно выросли

Серьезным риском для держателей зерна является возможное ужесточение государственного регулирования рынка НМТП

На прошлой неделе трейдеры возобновили активные закупки зерна в черноморских портах, сообщил аналитический центр «СовЭкон». При этом его аналитики зафиксировали рост средних цен на пшеницу с протеином 12,5% с 17,25 тыс. руб./т до 18,75 тыс. руб./т (без НДС), что является абсолютным рекордом. Динамика связана со стремительным ослаблением рубля вкупе с быстрым повышением мировых цен в последние недели.



Россия постепенно возобновляет экспорт пшеницы из портов Черного моря, тогда как судоходство в Азовском море остается ограниченным, пишет Reuters. При этом цены на российскую пшеницу остаются крайне неустойчивыми: по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, 11 марта они были на уровне $415 за тонну на условиях FOB. По данным Международного совета по зерну (IGC), в начале марта стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск достигла $405 за тонну — на $80 выше, чем неделей ранее.



В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего роста рублевых цен, которые будут отыгрывать девальвацию в последние недели. При этом серьезным риском для держателей зерна является возможное ужесточение государственного регулирования, говорится в сообщении центра.



Ранее стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение ограничить вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России в страны ЕАЭС за исключением поставок по лицензиям Минпромторга. Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы государства зерна до 30 июня 2022 года. Экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен, уточнила она. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства, ограничения вступают в силу с 15 марта.



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что на данный момент на внешние рынки отгружено максимум 24,5 млн т пшеницы, 3,1 млн т ячменя, 2,2 млн т кукурузы и 1 млн т зернобобовых. В случае остановки экспорта этих агрокультур уровень переходящих запасов на начало сезона-2022/23 составит 24 млн т вместо плановых 12-13 млн т.



Между тем, «СовЭкон» повысил оценку экспорта пшеницы в марте с 1,2 млн т до 1,6 млн т. По его информации, на прошлой неделе российские черноморские терминалы отгрузили 400 тыс. т пшеницы. По данным ФТС, с начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 28,1 млн т зерна, включая 23 млн т пшеницы — на 30,3% и 30,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

