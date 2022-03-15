Цены на пшеницу рекордно выросли

На прошлой неделе трейдеры возобновили активные закупки зерна в черноморских портах, сообщил аналитический центр «СовЭкон». При этом его аналитики зафиксировали рост средних цен на пшеницу с протеином 12,5% с 17,25 тыс. руб./т до 18,75 тыс. руб./т (без НДС), что является абсолютным рекордом. Динамика связана со стремительным ослаблением рубля вкупе с быстрым повышением мировых цен в последние недели.
Россия постепенно возобновляет экспорт пшеницы из портов Черного моря, тогда как судоходство в Азовском море остается ограниченным, пишет Reuters. При этом цены на российскую пшеницу остаются крайне неустойчивыми: по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, 11 марта они были на уровне $415 за тонну на условиях FOB. По данным Международного совета по зерну (IGC), в начале марта стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск достигла $405 за тонну — на $80 выше, чем неделей ранее.
В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего роста рублевых цен, которые будут отыгрывать девальвацию в последние недели. При этом серьезным риском для держателей зерна является возможное ужесточение государственного регулирования, говорится в сообщении центра.
Ранее стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение ограничить вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России в страны ЕАЭС за исключением поставок по лицензиям Минпромторга. Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы государства зерна до 30 июня 2022 года. Экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен, уточнила она. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства, ограничения вступают в силу с 15 марта.
Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что на данный момент на внешние рынки отгружено максимум 24,5 млн т пшеницы, 3,1 млн т ячменя, 2,2 млн т кукурузы и 1 млн т зернобобовых. В случае остановки экспорта этих агрокультур уровень переходящих запасов на начало сезона-2022/23 составит 24 млн т вместо плановых 12-13 млн т.
Между тем, «СовЭкон» повысил оценку экспорта пшеницы в марте с 1,2 млн т до 1,6 млн т. По его информации, на прошлой неделе российские черноморские терминалы отгрузили 400 тыс. т пшеницы. По данным ФТС, с начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 28,1 млн т зерна, включая 23 млн т пшеницы — на 30,3% и 30,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Накануне Национальный союз птицеводов попросил Минсельхоз запретить экспорт фуражной пшеницы и кукурузы, а также другой продукции и оборудования, которые используются в птицеводстве. Согласно копии письма, с которой ознакомился «Интерфакс», союз предлагает запретить вывоз во все страны, включая государства-члены ЕАЭС, подсолнечного и соевого шрота, премиксов, аминокислот и витаминов для производства кормов для сельхозживотных, упаковочных и тарных материалов и изделий из них, а также инкубационных яиц. Эти меры направлены на «снижение влияния складывающейся экономической ситуации на рост себестоимости продукции из мяса птицы и, как следствие, на рост цен на данную продукцию для населения», пояснил союз.