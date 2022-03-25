Экспортная пошлина на пшеницу повысится до $87 за тонну

В марте зерно экспортируют 22 компании Е. Разумный

Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 30 марта повысится с $86,4 до $87 за тонну, говорится в материалах Минсельхоза. Рост наблюдается вторую неделю подряд после падения в течение девяти предыдущих недель. Пошлина на ячмень снизится с $79,6 до $75,8 за тонну, на кукурузу — увеличится с $53,2 до $58,3 за тонну. Ставки будут действовать по 5 апреля. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $324,3 ($323,5 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень — $293,1 ($298,8), на кукурузу — $268,3 ($261,1) за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что учитывая инертность механизма расчета референтных индексов, рост пошлины будет продолжаться и дальше. «Думаю, мы увидим $100/т и более высокие значения пошлины в текущем сезоне. В этом и есть смысл ценового демпфера — через повышение пошлины защитить внутренний рынок от роста мировых цен», — считает он.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что за последний месяц экспортные цены на пшеницу выросли везде. Так, стоимость аргентинской пшеницы увеличилась на 10%, французской — на 24%, американской — на 16%, российской — 32-33% FOB Новороссийск. «При этом, если смотреть динамику с начала марта, то наблюдаются некоторые тенденции к снижению. Так, аргентинская пшеница подешевела на 5%, французская стабильна и находится на уровне $450-449/т. Наша стоимость на FOB Новороссийск выросла на 12%, цена производителя увеличилась почти на 8%», — рассказала она.



По словам Тюриной, несмотря на сложности в логистике, можно говорить о том, что отгрузки начинают восстанавливаться. С 1 марта по 24 марта экспортеры вывезли 1,4 млн т пшеницы, 191 тыс. т ячменя и 104 тыс. т кукурузы — всего около 1,7 млн т зерновых. «Отгрузки в марте текущего года больше, чем в марте 2021-го. В марте прошлого года мы вывезли 1,2 млн т, то есть за 24 дня марта текущего года — на 16% больше, чем в целом за март 2021-го», — сравнила она.



По словам Тюриной, ежедневные отгрузки по сравнению с мартом прошлого года тоже увеличились. Сейчас вывоз пшеницы составляет 60,5 тыс. т в сутки против 41,6 тыс. т в аналогичный период прошлого года. «Если сравнивать с февралем, то отгрузки меньше. Тогда мы грузили по 80 тыс. т пшеницы в сутки, сейчас 60,5 тыс. т. Но в целом рынок достаточно активный», — добавила она.



Всего, по оценке Тюриной, за период с начала сезона Россия экспортировала 34,5 млн т зерна. «Экспортный потенциал сейчас составляет 9,5 млн т. Пшеницы мы отгрузили 30 млн т, до конца сезона мы можем вывезти еще порядка 4,8 млн т. По ячменю отгрузки составили 3,4 млн т, можем отгрузить примерно 1 млн т. Вывоз кукурузы у нас на низком уровне -1,5 млн т, осталось чуть меньше 3 млн т», — привела данные Тюрина.



Основными покупателями российской пшеницы в марте стали Египет, Турция и Иран. «Отдельно стоит отметить, что активизировались закупки Израиля и Йемена. Кукурузу закупают те же самые страны. По ячменю лидирует Марокко», — рассказала Тюрина. Она также добавила, что раньше российскую пшеницу на внешние рынки поставляли порядка 10-12 компаний, в марте их число увеличилось до 22.

