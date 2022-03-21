ИКАР: экспорт пшеницы в марте может превысить 2 млн тонн

Российские экспортеры зерна пользуются любой возможностью для исполнения контрактных обязательств НПК ОВК

Несмотря на логистические трудности, в марте Россия может экспортировать более 2 млн т пшеницы при условии хорошей погоды. Такой прогноз дал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, сообщает «Интерфакс». Эксперт отметил, что указанный объем вывоза превышает ожидания минимальных отгрузок.



По словам Рылько, отгрузки сейчас «вполне приличные», черноморские порты работают неплохо, хотя и не на полную мощность. На этом фоне, по его словам, мировые цены постепенно «припадают». Сейчас цены на пшеницу с протеином 12,5% составляют $390 за тонну (FOB Новороссийск). «Они доходили до $460/т в моменте. Это падение связано с тем, что отгрузки идут. Мировой рынок уже достаточно испуган, теперь идет поиск новых, равновесных цен», — сказал Рылько «Интерфаксу». Основными покупателями российского зерна в марте стали Египет и Турция, добавил он.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что все не так позитивно. По его словам, ситуация меняется почти каждый день, так что «любые прогнозы звучат беспочвенно». «Российские экспортеры зерна живут одним днем и пользуются любой возможностью для исполнения контрактных обязательств. Говорить о возобновлении полноценного экспорта без решения проблем с логистикой и оплатой просто опрометчиво», — сказал он «Агроинвестору».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что вывоз пшеницы в марте составит не менее 1,6 млн т. Эксперт сказал «Агроинвестору», что стоимость российской пшеницы FOB Черное море в глубоководных портах составляет около $420 за тонну, при этом спрос находится на уровне $400 за тонну.



Сейчас поставки зерна на внешние рынки возможны только в рамках квоты, которая начала действовать с 15 февраля. Ее объем составляет 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы до конца сезона-2021/22. Квота не распространяется на отгрузки зерна в страны ЕАЭС. В этом направлении экспорт запрещен с 16 марта до 30 июня.



Как сообщал Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 году экспортировано 28,1 млн т зерна (без учета вывоза в страны ЕАЭС за январь-март), что на 30,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе экспорт пшеницы снизился на 30,9% до 23 млн т, ячменя — на 34,7% до 2,9 млн т, кукурузы — на 21,7% до 1,8 млн т.

