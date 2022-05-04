Проблемы в мировой продбезопасности могут усугубиться

Россия намерена продолжить добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок критически важной продукции Администрация морских портов Черного моря

В 2021 году не менее 193 млн человек в 53 странах столкнулись с наиболее острыми проблемами в области продовольственной безопасности. Это на 40 млн человек больше, чем годом ранее, следует из совместного доклада Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН. Аналитики объясняют рост «сочетанием конфликтов, экстремальных погодных условий и экономических потрясений». Согласно прогнозам, которые сейчас охватывают 42 из 53 стран, в 2022 году острую нехватку продовольствия могут испытывать от 179 млн до более чем 181 млн человек.



Авторы доклада отмечают, что «нельзя упускать из виду важность Украины и России для глобальных рынков продовольствия и сельскохозяйственных ресурсов, поскольку многие уязвимые страны зависят от России в плане удобрений, снижение доступности которых и высокие цены могут иметь негативные последствия». В первую очередь острое отсутствие продовольственной безопасности может усугубиться в таких странах как Афганистан, Гаити, Сирия, Йемен, Эфиопия, Сомали и Южный Судан, говорится в документе.



Премьер-министр Италии Марио Драги ранее сказал, что конфликт на Украине угрожает появлением продовольственных кризисов, которые могут затронуть Африку и Ближний Восток, сообщает РИА «Новости». «С экономической точки зрения конфликт вызвал нестабильность в функционировании глобальных цепочек поставок и волатильность цен на сырье и энергию, — цитирует агентство его выступление в Европарламенте в Страсбурге. — <…> Существует серьезный риск того, что рост цен в сочетании с сокращением доступности удобрений вызовет продовольственные кризисы».



Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным также высказал беспокойство по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности, говорится в сообщении Кремля. Путин в свою очередь обратил внимание, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего санкционными мерами со стороны западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.



Россия намерена продолжить добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок товаров АПК, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству «Синьхуа», сообщает ТАСС. При этом в период сохраняющейся турбулентности продолжат действовать и будут расширяться ответные специальные экономические меры, необходимые для обеспечения нормального функционирования российской экономики, сказал министр.



3 мая Владимир Путин подписал Указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ запрещает российским федеральным органам, компаниям и физлицам совершать сделки и исполнять обязательства по контрактам с лицами, находящимися под санкциями России, а также отправлять в их адрес продукцию и сырье с территории страны. Правительство должно утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, в десятидневный срок.

