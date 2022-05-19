Годовая инфляция замедлилась впервые за три месяца

Банк России в ближайшие месяцы ждет дальнейших изменений в потребительском поведении А. Гордеев

За неделю c 7 по 13 мая инфляция в России замедлилась до 0,05% после 0,12% неделей ранее. В приведенном к годовым темпам выражении рост цен снизился с 6,4% до 2,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития. Год к году цены увеличились на 17,69%, в том числе продовольственные товары подорожали на 20,31%.



При этом ведомство отмечает, что годовая инфляция замедлилась впервые с 11 февраля. Ценовую динамику сдерживает снижение цен на плодоовощную продукцию. По данным Росстата, в среднем она подешевела на 0,3%, в том числе белокочанная капуста — на 5,3%, огурцы — на 4,9%, томаты — на 1,9%, свекла — на 1,5%, морковь — на 0,4%. В то же время цены на репчатый лук выросли на 4,4%, картофель подорожал на 3,3%, яблоки — на 1,7%, бананы — на 1,1%.



Банк России в ближайшие месяцы ждет дальнейших изменений в потребительском поведении, говорится в комментарии регулятора по инфляции. Рост цен, экономическая неопределенность, повышение склонности к сбережению, ужесточение условий потребительского кредитования будут сдерживать спрос и отражаться на его структуре, считают аналитики ЦБ.



«В целом в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения повышенной ценовой волатильности на различных сегментах потребительского рынка: динамика цен будет формироваться в условиях сдвигов в потребительских предпочтениях, с одной стороны, и адаптации производителей к новым условиям — с другой», — отмечает регулятор.



Согласно консервативному варианту основных сценарных условий макропрогноза Минэкономразвития на 2022-2025 годы, инфляция может составить 16,5% по итогам года. Базовый вариант предполагает рост цен на 17,5%. Банк России в апрельском среднесрочном прогнозе оценил инфляцию в 2022 году в диапазоне 18-23%.

