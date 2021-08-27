Картофельный союз снова предложил ритейлу продавать мелкий картофель

В случае дефицита крупного картофеля ритейл может раньше обычного переключиться на импортные поставки Pixabay

Дожди и засуха в регионах-производителях во время вегетации привели к снижению урожая крупного картофеля: доля корнеплодов диаметром от 55 мм может составить только 50% вместо обычных 80% сбора. Как и годом ранее, это может привести к повышенному спросу на крупнокалиберный картофель, что вызовет рост закупочных цен, пишет «Коммерсантъ». На этом фоне Картофельный союз предложил торговым сетям рассмотреть возможность частичного отказа от продажи нефасованного картофеля и ввести в ассортимент упакованный мелкий российский картофель диаметром от 45 мм. Включение в ассортимент упакованного мелкокалиберного картофеля позволит увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и сдержать цены, сообщил «Коммерсанту» представитель Минсельхоза.



В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») изданию рассказали, что производители уже предупредили о снижении калибра картофеля в текущем сезоне в связи с погодными условиями и поздним сбором урожая в центральной части России. Сейчас обсуждаются прогнозы по урожаю, чтобы совместно с поставщиками определить взаимовыгодные условия, в том числе по поставке картофеля определенного калибра. В то же время анонимный собеседник издания говорит, что сети в таких условиях готовы перейти на импортный картофель раньше обычного срока.



Сейчас к массовой уборке картофеля приступают в центральной части страны, на Урале и в Поволжье, завершится она только к концу сентября, поэтому оценивать, какой будет доля мелких клубней пока рано, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Но все же сигналы о том, что доля мелкого картофеля будет достаточно высокой, уже есть, уточняет он.



По данным Минсельхоза на 26 августа, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с 24,7 тыс. га, накопано 640,4 тыс. т при урожайности 258,9 ц/га. В Прошлом году в это время картофель был убран с 30,7 тыс. га, накопано 779,4 тыс. т при урожайности 254 ц/га.

Если торговые сети откажутся от предложения Картофельного союза, ряду производителей нужно будет искать другие варианты продажи своей продукции. В некоторых регионах, например, можно отправить картофель на производство пюре, хлопьев — там нет таких жестких требований, как к клубням для картошки-фри или чипсов. «Варианты найдем. Кроме того, не весь же картофель будет мелким», — говорит Красильников. Нынешняя ситуация подтолкнет сельхозпроизводителей увеличивать предложения в поставках на прилавки упакованного картофеля различной степени подработки (мытый, шлифованный, очищенный и вакуумированный и др.), добавляет он.



Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков тоже говорит, что судить об урожае и доле мелкого картофель рано. В прошлом году из-за погодных условий отечественный картофель начал заканчиваться раньше, чем обычно, и это стало очевидно зимой, рассказывает он. «Тогда Картофельный союз вышел с инициативой, которую мы поддержали, касательного того, чтобы покупатель мог делать выбор: относительно недорогой отечественный мелкий картофель или крупный импортный, но дорогой. Тогда такое предложение было оправдано», — говорит Глушков.



Сейчас подобные инициативы кажутся преждевременными, во-первых, из-за того, что сбор урожая еще не завершился, во-вторых, крупного картофеля сейчас много. «У нас нет информации об ухудшении качества. Да, снижение валового сбора вероятно в Татарстане, Башкирии, Омске, на Дальнем Востоке и в Крыму, но судить о том, насколько это критично пока рано — нет статистики. Так что принимать какие-то решения тоже преждевременно», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. Кроме того, по его словам, нынешняя инициатива Картофельного союза предполагает фасовку перемешанных крупного и мелкого картофеля. «Но есть вопрос, по какой цене — мелкого или крупного картофеля — его будут продавать», — заключил он.

